北约秘书长：须为乌克兰长期战争做好准备

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发布 / 2023年9月17日 7:39 AM
北约秘书长斯托尔滕贝格（右）说，必须为乌克兰长期战争做好准备。图为今年7月12日，斯托尔滕贝格与乌克兰总统泽连斯基在北约维尔纽斯峰会记者会上握手致意。（路透社）
北约秘书长斯托尔滕贝格（右）说，必须为乌克兰长期战争做好准备。图为今年7月12日，斯托尔滕贝格与乌克兰总统泽连斯基在北约维尔纽斯峰会记者会上握手致意。（路透社）

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北约秘书长斯托尔滕贝格说，乌克兰战争不会迅速结束，必须为长期战争做好准备。

法新社报道，斯托尔滕贝格在德国媒体集团Funke星期天（9月17日）发表的一篇访谈文章中说，大多数战争持续的时间都比刚开始预计的要长，因此，“我们必须为乌克兰的长期战争做好准备”。

俄乌战争于2022年2月爆发，至今已经持续超过一年半。乌军于今年6月发起了反攻行动，但截至目前取得的进展有限。

斯托尔滕贝格说，各国都希望尽快实现和平，但也必须认识到如果乌方停止战斗，乌克兰将“不复存在”；如果俄总统普京和俄军放下武器，“我们将迎来和平”。

乌克兰总统泽连斯基日前在接受媒体采访时也说，他已经做好了打持久战的心理准备

斯托尔滕贝格：乌克兰最终将加入北约

斯托尔滕贝格也谈及乌克兰加入北约的问题，他表明，“毫无疑问，乌克兰最终将加入北约”，在今年7月举行的北约峰会上，乌克兰已经“向北约靠拢”。“战争结束后，我们需要向乌克兰提供安全保障，否则历史可能重演。”

斯托尔滕贝格此前也曾表示乌克兰将会加入北约，但时间点不会是“现在”。

今年7月，北约领导人在立陶宛首都维尔纽斯召开峰会时，同意一旦满足某些条件乌克兰就能加入北约。美国和德国官员明确指出，这些条件包括基辅为保护民主和法治而实施改革。

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