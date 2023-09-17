北约秘书长：须为乌克兰长期战争做好准备

北约秘书长斯托尔滕贝格说，乌克兰战争不会迅速结束，必须为长期战争做好准备。

法新社报道，斯托尔滕贝格在德国媒体集团Funke星期天（9月17日）发表的一篇访谈文章中说，大多数战争持续的时间都比刚开始预计的要长，因此，“我们必须为乌克兰的长期战争做好准备”。

俄乌战争于2022年2月爆发，至今已经持续超过一年半。乌军于今年6月发起了反攻行动，但截至目前取得的进展有限。

斯托尔滕贝格说，各国都希望尽快实现和平，但也必须认识到如果乌方停止战斗，乌克兰将“不复存在”；如果俄总统普京和俄军放下武器，“我们将迎来和平”。

乌克兰总统泽连斯基日前在接受媒体采访时也说，他已经做好了打持久战的心理准备。

斯托尔滕贝格：乌克兰最终将加入北约

斯托尔滕贝格也谈及乌克兰加入北约的问题，他表明，“毫无疑问，乌克兰最终将加入北约”，在今年7月举行的北约峰会上，乌克兰已经“向北约靠拢”。“战争结束后，我们需要向乌克兰提供安全保障，否则历史可能重演。”

斯托尔滕贝格此前也曾表示乌克兰将会加入北约，但时间点不会是“现在”。

今年7月，北约领导人在立陶宛首都维尔纽斯召开峰会时，同意一旦满足某些条件乌克兰就能加入北约。美国和德国官员明确指出，这些条件包括基辅为保护民主和法治而实施改革。