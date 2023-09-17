利比亚洪灾已致逾1万1000人丧生

利比亚东部的致命洪灾已造成超过1万1000人死亡，利比亚红新月会称很难准确统计遇难人数。

美国广播公司（ABC）报道，世界卫生组织说，截至星期六（9月16日）已经找到近4000具遇难者遗体并确认了身份，目前仍有9000多人失踪，世卫组织正在与利比亚卫生部合作追踪遇难者和失踪人员的下落。

利比亚红新月会星期五（15日）说，这场洪灾已导致至少1万1300人丧生，另有1万零100人失踪，很难准确统计死亡人数。红新月会在港口城市德尔纳（Derna）的援助工作负责人哈德尔说，每时每刻都有尸体被冲上海岸，而最远的海滩距离海岸有150公里。

德尔纳是这场洪灾的重灾区，当地两座水坝坍塌，四分之一的地区被洪水冲毁，许多人被大水卷入海中。

当地官员早前说，当地的电力和通讯都已被切断。利比亚东部议会领导人哈马德星期五告诉记者，由于担心疾病传播，当局将采取预防措施，其中可能包括封锁德尔纳市。

世卫组织星期六说，位于迪拜的世卫全球物流中心向灾区派发的29公吨卫生物资已运抵利比亚班加西，包括药品、创伤和紧急手术用品、医疗设备，以及裹尸袋。

此外，许多国家都已表明要向利比亚提供援助。然而由于大量道路被封，桥梁被毁，救援物资很难被运送到灾区。利比亚分裂的政治局势也阻碍了救援工作顺利进行，并且影响了该国的天气预警和应急系统。

联合国世界气象组织曾在星期四（14日）指出，如果利比亚的气象部门处于正常运作状态，各部门能够更好地协调工作，这次洪灾的大部分死伤原本都是可以避免的。