美四名参议员公开致信拜登 促为乌供远程导弹

美国参议院四名共和党籍参议员星期六（9月16日）发表联名公开信，敦促总统拜登尽快向乌克兰提供远程导弹，以帮助乌军反攻俄罗斯。

彭博社报道，公开致信拜登的四名参议员为汤姆·科顿（Tom Cotton）、罗杰·维克（Roger Wicker）、苏珊·科林斯（Susan Collins）和林赛·格雷厄姆（Lindsey Graham）。四人在信中说，乌克兰“已大大削弱了俄罗斯的战斗力，只需要我们库存的一小部分陆军战术导弹系统（ATACMS）”。

乌克兰总统泽连斯基将于下周访问华盛顿并会见拜登。美国政府官员说，虽然两位领导人会晤预计会宣布更多的武器交付，但ATACMS不在交易清单上。

四名参议员说，乌方已经“取得了一些突破”，为乌军提供ATACMS将“最大限度地提高其当前反攻和后续行动取得成功的可能性”。

信中强调，美国“完全有能力提供这些武器，并且不会对美自身作战能力造成任何明显的风险”；美国“有能力每年生产数百枚ATACMS和精确打击导弹，并在短期内补充库存”。

四人还说，参议院军事委员会一致通过了2024年国防授权法案修正案，敦促国防部考虑向乌克兰发送远程导弹，“拖延只会造成更多生命损失并延长冲突”。

彭博社指出，自2022年2月战争开始以来，美国已向乌克兰提供了约440亿美元（约600亿新元）的安全援助。与此同时，美国政府拨款将于9月30日到期，但拜登政府的新财年预算案至今仍未获得通过。一些众议院共和党人警告称，如果预算协议中包括更多对乌援助，他们就将破坏谈判。

美两党未来几天将继续讨论如何援助乌克兰

国家安全顾问沙利文星期五（15日）说，两党议员认为美国需要团结一致支持乌克兰的“基本氛围”与去年一样强烈，不过本届国会与上一届有所不同，两党在未来几天继续讨论如何援助乌克兰时，将不得不面对这一问题。

本周早些时候，路透社引述几名美国官员称，拜登政府可能很快就会批准向乌克兰提供装有集束炸弹的远程导弹，有可能同时提供ATACMS和制导多管火箭系统（GMLRS）这两种系统，若获得批准，它们都可快速运往基辅。

不过，这些官员也指出，美国还未下最终决定，这项计划仍有可能落空。