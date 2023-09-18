德专家：中欧若发生经济战 可能只有输家

欧盟日前宣布将对中国电动汽车启动反补贴调查，此举可能导致对进口汽车征收惩罚性关税。德国的中国问题专家指出，这可能导致中欧之间发生经济战，而这场新的经济对抗可能只有输家。

欧盟委员会主席冯德莱恩上星期三（9月13日）在欧洲议会上宣布了这项针对中国电动汽车的反补贴调查，并称中国电动车的价格被巨额国家补贴人为压低，“这扭曲了我们的市场”。

法广（RFI）星期天（17日）的特稿文章指出，从德国角度来看，欧盟这一政策宣布的时间点尤为特别，因为慕尼黑国际车展刚刚结束，而展会几乎一半的汽车参展商都是中国制造商，这也折射出汽车行业对电动汽车、进而对中国的依赖。

文章称，德国汽车工业近三分之一的汽车是在中国销售，并且从中国采购许多原材料和零部件，比如电池。德国汽车工业对台海局势也采取谨慎态度，或根本不发表评论。

此外，对一些在中国进行了数十亿投资的汽车企业来说，惩罚性关税问题也是一个雷区。文章指出，大众、马赛地—奔驰、特斯拉和福特等公司，不仅对中国丰富的原材料感兴趣，而且在华工厂也依赖于政治领导层的善意。

文章说，德国和欧洲汽车制造商肯定希望遏制来自中国日益激烈的竞争，但专家则对欧盟可能采取的惩罚措施发出警告。

德国汽车研究中心（Center Automotive Research）负责人杜登霍夫（Ferdinand Dudenhöffer）说，德国公司在中国市场销售了30%到40%的汽车，在此情况下，德国人将成为反制措施的首要目标。如果欧洲对中国进口产品采取措施，可以预料中国绝对会作出回应；与中国决裂，将对德国汽车业造成极其严重的伤害。

亚洲专业咨询公司JPW Asia的汽车市场咨询师希伯特（Jochen Siebert）也指出，德国车企向中国出口很多利润很高的汽车，价格超过10万欧元（约14万5000新元），如果中国征收关税或采取类似措施，将严重打击德国制造商。法国或意大利的汽车制造商在华生产和销售的汽车数量要少很多，因此可能受到的影响也较小；而德国的宝马、保时捷、大众等车企则将首当其冲。

希伯特也指出，中国可能采取的反制措施不一定会影响汽车行业，而有可能在机械工程等其他领域进行。如果中欧爆发经济战，大家都会深陷其中，最后很可能只有输家。

他同时也指出，欧洲市场对中国来说绝对重要，因为它基本是中国以外电动汽车唯一的主要销售市场，中国无法简单地转向非洲或南美等其他地区，因为后者对电动汽车几乎没有需求；在美市场则成为政府的眼中钉。

他强调，冯德莱恩指责中国斥巨资支持电机制造商以便快捷占领国际市场，这无疑是正确的。不过，目前还不能说中方有真正的倾销价格。此外，欧盟也以购买奖金和电池工厂或充电基础设施补贴的形式，像电动汽车制造商施行了数十亿美元的税收。