绝食抗议第19天 韩最大在野党首李在明紧急送院

正在绝食示威的韩国最大在野党共同民主党党首李在明，因健康状况恶化被紧急送医救治。

韩联社报道，李在明于星期一（9月18日）被送往医院，当天是他采取绝食抗议的第19天。

8月31日，李在明在国会举行就任党首一周年记者座谈会时宣布，将以置之死地而后生的心态阻止暴政破坏民主制度，他即日开始使出无限期绝食的最后手段，作为国民一员同无能的暴政做全民抗争，与国民一道守护民主。

上星期三（13日），李在明从国会大厦前搭设的帐篷搬进党首办公室，近20天来健康状态每况愈下。党内人士劝其以身体为重，还曾召开议员大会设法叫停绝食。

总统尹锡悦的执政党国民力量党首金起炫也于星期六（16日）在脸书发帖，郑重请求李在明停止绝食，并提议在他恢复健康后举行朝野党首会谈，讨论民生事务。

鉴于专责医疗团队要求李在明立即住院，民主党一众最高委员和主要党务人员星期天（17日）强烈建议他前往医院，并叫来救护车。但李在明仍旧坚持绝食，并拒绝住院。

然而，李在明星期一早上血糖突降，几乎丧失意识，因此被民主党方面叫来救护车，紧急送往首尔汝矣岛圣母医院。

就在李在明入院几小时后，韩国检方时隔七个月再次提请对李在明实施批捕，称其任城南市长期间涉嫌在柏岘洞地产开发过程中为私营关系户开小灶。检方还怀疑他在京畿道知事任内，让民营企业家代付访朝旅费。

鉴于李在明是现任国会议员，任内享有未经国会同意不受拘留的特权。只有获得国会通过，法院才能进行决定是否批捕的逮捕必要性审查。

韩国检方曾于今年2月申请逮捕李在明，但因国会否决而自动驳回。

李在明则否认有任何不当行为，称这些指控是“虚构”和“政治阴谋”。