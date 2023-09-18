欧盟：须采强有力措施 降低对中国电池的依赖

一份欧盟会议文件指出，除非欧盟采取强有力的措施，否则到2030年，欧盟在锂离子电池和燃料电池方面对中国的依赖程度，可能堪比俄乌战争前对俄罗斯能源的依赖程度。

路透社报道，欧盟领导人会议将于10月5日在西班牙格拉纳达举行，届时会议将讨论欧洲的经济安全问题。

一份由欧盟轮值主席国西班牙为会议编写的文件称，由于太阳能或风能等可再生能源存在间歇性限制，欧洲需要掌握储存能源的方法，从而实现到2050年二氧化碳净零排放的目标。这将使欧洲对锂离子电池、燃料电池和电解槽的需求激增，预计在未来几年内，需求量将增加10到30倍。

文件强调，如果欧盟不采取强有力的措施，到2030年，欧洲能源生态系统的对华依赖度，可能会与俄乌战争前对俄罗斯的依赖有性质上的不同，但严重程度会是相似的。

欧盟对中国日益增长的全球自信和经济影响力感到担忧。这次的欧盟领导人会议将讨论欧盟委员会的建议，以降低欧洲过于依赖中国的风险，也会讨论欧洲向非洲和拉美地区多元化发展的必要性。

欧盟在制造电解槽的中间阶段和组装阶段占据强势地位，全球市场份额超过50%，但在对电动汽车至关重要的燃料电池和锂离子电池方面，却严重依赖中国。

欧盟委员会说，在俄乌战争爆发前的2021年，欧盟从俄罗斯进口的天然气占其消费总量的40%，石油进口占总量的27%，煤炭进口占总量的46%。停止从俄购买大部分能源，导致欧盟能源价格震荡、消费通胀飙升，迫使欧洲央行大幅提高利率，进而抑制了经济增长。

然而西班牙的这份文件还强调，锂离子电池和燃料电池并非欧盟的唯一软肋，在数码技术领域，欧盟也面对着类似的问题。“预测表明，眼下这个10年里，（欧盟）对传感器、无人机、数据服务器、存储设备和数据传输网络等数码设备的需求将急剧上升。”

文件指出，到2030年，欧盟的对外依赖可能会严重阻碍欧洲工业和服务业迫切需要的生产率提高，并可能阻碍应对气候变化所需的农业系统现代化进程。