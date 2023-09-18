联大召开之际 纽约数万环保人士游行示威　　

一年一度的联合国大会在美国纽约召开之际，数万名抗议者星期天（9月17日）走上纽约街头游行示威，敦促美国总统拜登采取更多措施应对气候变化。

综合彭博社和法新社报道，这场名为“朝终结化石燃料迈步”（March to End Fossil Fuels）的活动组织者说，星期天有来自约700个组织和活动团体的7万5000名示威者参与游行。

气候青年团体“未来星期五”（Fridays for Future）称对拜登“只有一个诉求：终结化石燃料”。

游行队伍占据了纽约多个街区，示威者手举“拜登，停止（使用）化石燃料”“化石燃料正在杀死我们”“我没有为火灾和洪水投票”等标语。

纽约街头参加游行的环保示威者。（刘懿萱摄）

活动组织“大众民主中心”（Center for Popular Democracy）的负责人敦促拜登政府“宣布气候紧急状态”，并强调“我们必须觉醒，立即采取行动”。

法新社引述联合国9月发布的一份气候报告指出，如果人类要按照《巴黎协定》的目标来控制全球变暖，那么全球温室气体排放量最晚应该在2025年达到峰值，之后将急剧下降。报告说，虽然2015年的《巴黎协定》成功推动了气候行动，但“现在还需要各条战线上作出更多努力”。

《巴黎协定》的另一个目标是到2050年实现碳净零排放，这需要逐步停止使用所有无法捕获或补偿的化石燃料。

拜登在美推动了绿色制造，为清洁能源项目提供了数十亿美元的扶持。但一些年轻的活动人士指出，拜登在带领美国摆脱对化石燃料的依赖方面，采取的行动还不够有力。

科学家警告称，未来五年，全球很可能出现新的高温纪录，全球气温很可能突破平均上升1.5摄氏度的关键门槛。

联合国秘书长古特雷斯为今年的联合国大会组织了一场“气候雄心”峰会（Climate Ambition）。这场会议将于星期三（20日）举行，联合国希望各国政府及私营部门组织和金融机构能借此机会讨论加快应对气候变化的步伐。