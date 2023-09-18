研究：女性心脏骤停 接受路人心肺复苏术可能性更低

加拿大研究人员指出，路人更可能在公共场合为心脏骤停的男性实施心肺复苏术（CPR）。这可能导致更多女性死于这类常见的健康紧急情况。

法新社报道，上周在西班牙举行的医学会议上，一个由加拿大医生组成的研究小组通过研究展示了路人如何以不同的方式对男性和女性实施心肺复苏术。

该研究小组研究了2005年至2015年间发生在美国和加拿大医院外的心脏骤停记录，样本涵盖约4万名患者。整体结果显示，54%的患者接受了路人的心肺复苏救助。

在公共场所（如街道）发生的心脏骤停案例中，61%的女性得到了路人的心肺复苏支持，而男性的比例则略高，达到68%。

负责这项研究的加拿大蒙特利尔圣心医院急诊医生库诺耶（Alexis Cournoyer）指出，这种性别比例差距“无疑增加了女性在经历心脏骤停后的死亡率”。

研究人员试图找到这一性别差距的原因。库诺耶医生说，一种理论认为，路人在未经同意的情况下，在公共场合触摸女性的乳房可能会让人感到不适。

另一种可能是出于对女性心脏骤停的“认知障碍”——通常认为这种情况只发生在男性身上。

医学杂志《柳叶刀数字健康》8月发表的研究称，在心脏骤停之前，男性更有可能出现胸痛（媒体报道中常见的描述），而女性更有可能出现呼吸急促的症状。

研究人员还试图探讨年龄是否在其中起到了作用，但数据显示，无论患者年龄如何，女性接受路人心肺复苏救助的可能性都低于男性。

库诺耶医生说，需要进行进一步的研究来揭示男女性别之间的差距，特别是涉及心肺复苏接受者性别的数据。

该研究小组计划在同行评审期刊上发表这项研究成果，并将在巴塞罗那2023年欧洲急诊医学大会上进行展示。