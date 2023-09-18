周一美市盘前小幅走高 重点谈福特汽车面对罢工事件

星期一（9月18日）重点：
- 经过一星期过山车般的走势后，美国华尔街股市主要股指期货星期一（9月18日）小幅走高。现在市场所有人的目光都集中9月20日的联邦公开市场委员会（FOMC）会议。不过市场普遍认为，利率将保持不变，即维持在5.25％至5.5％的范围。而降息的时间表预料会进一步推迟到明年5月，比之前预测的延长了两个月。
- 在6时45分截稿时，标准与普尔500指数期货小幅上升5.10点或0.11％，报4455.40点；纳斯达克100指数期货起22.00点或0.14％，报15224.40点；道琼斯指数期货则起33.80点，报34652.00点。
- 美国股市上星期五（15日）大幅收低。标准与普尔500指数上星期五下跌54.78点，闭市报4450.32点。重量级的道琼斯指数则跌288.87点，闭市报34618.24点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低1.75％或271.49点，以15202.40点收市。
- 美国股市上星期五的交易非常活跃，交易所的总成交量是169亿股，比过去20天的98亿股平均成交量多。
盘前交易重点：
- 脸书母公司Meta Platforms和Ray-Ban眼镜母公司Luxottica Group联合开发的新型智能眼镜，好像已经获得美国联邦通信委员会（FCC）的许可。如果真是如此，Meta Platforms很可能在不久后发布这个新产品。Meta Platforms盘前上升0.16％，截稿时报300.79美元。
- 超微（Advanced Micro Devices）董事长、总裁兼首席执行官苏姿丰，刚刚在9月12日卖出7万5000股超微股票。除了苏姿丰这项交易之外，在过去的一年里，超微局内人士总共出售了45万股自家股，但没任何局内人买进任何股票。超微股价在今晚盘前退低0.23％，截稿时报101.26美元。
- 星期一下文我们来看看福特汽车（Ford Motor）面对的罢工事件。今晚盘前该股微退0.01美元，截稿时报12.60美元。
- 盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）、英伟达（Nvidia）、QuantumScape Corp和西方石油（Occidental Petroleum ）。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。
福特汽车（Ford Motor）（纽约证券交易所代码：F）
在美国汽车工人联合会（UAW）于福特汽车工厂进行部分罢工之际，福特汽车公司在上星期五突然宣布，它将裁退密歇根装配厂的约600名工人。也许是裁员的压力，星期一就有消息说，福特汽车和工会即将重新开始谈判。
而裁员的消息也让在上星期五原本下跌了将近2％的福特汽车股价，在午盘逐步收回大部分失地，闭市时只微跌0.08％。华尔街投资者似乎对这次的罢工泰然处之。
福特汽车首席执行官法利（Jim Farley）上星期就公开表示，美国汽车工人联合会提出的将工资提高40％、缩短工作周数和增加新养老金福利等，都是可能导致公司破产的条件。
法利说，如果福特汽车在2019年就采纳了工会上述条件，福特汽车在过去四年里是会蒙受约150亿美元的损失，而不是在四年内赚取约300亿美元的利润的。换言之，如果工会的条件在2019年被采纳，福特汽车“现在已经破产”了。
现在汽车工人联合会是在三大汽车制造商的三个地点发起部分罢工：福特汽车位于密歇根州韦恩的装配厂；位于密苏里州温茨维尔的通用汽车工厂；以及位于俄亥俄州托莱多的Stellantis装配厂。工会这次以部分罢工方式来抗议，跟他们以往全面罢工相比是个新战略。
Baird分析师江克（Luke Junk）在给客户的分析报告中说，罢工的范围比之前预测的小。他原本以为，汽车工人联合会会针对发动机和变速箱工厂进行罢工。因为如果是这些工厂停工，那就很有可能影响到汽车制造商在北美的所有业务。
Wedbush分析师艾夫斯（Dan Ives）则认为，目前市场人士似乎觉得这次的罢工会属短期罢工，因此汽车制造商的股价没有受到很大的影响。不过他希望罢工最好不要超过两到三个星期。言下之意就是如果罢工拖久，就会打击股价。
但市场分析师普遍认为，这次的罢工行动不足为忧。福特汽车真正的隐忧其实是它的电动车业务亏损越来越大。福特汽车计划未来几年斥资约70亿美元在肯塔基州和田纳西州建设全新电池厂和电动车制造设施。因此，它的电动车开发可能会吃掉该公司未来三到四年在新车型、工厂和设备上支出的一半。
目前在Tipranks的16名分析师中，只有七名给予福特汽车股“买进”评级，八名给予“持守”评级，一名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价是15.53美元。在罢工事件明朗化之前，投资者还是旁观微妙。