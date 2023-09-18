周一美市盘前小幅走高 重点谈福特汽车面对罢工事件

星期一（9月18日）重点：



经过一星期过山车般的走势后，美国华尔街股市主要股指期货星期一（9月18日）小幅走高。现在市场所有人的目光都集中9月20日的联邦公开市场委员会（FOMC）会议。不过市场普遍认为，利率将保持不变，即维持在5.25％至5.5％的范围。而降息的时间表预料会进一步推迟到明年5月，比之前预测的延长了两个月。

在6时45分截稿时，标准与普尔500指数期货小幅上升5.10点或0.11％，报4455.40点；纳斯达克100指数期货起22.00点或0.14％，报15224.40点；道琼斯指数期货则起33.80点，报34652.00点。

美国股市上星期五（15日）大幅收低。标准与普尔500指数上星期五下跌54.78点，闭市报4450.32点。重量级的道琼斯指数则跌288.87点，闭市报34618.24点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低1.75％或271.49点，以15202.40点收市。

美国股市上星期五的交易非常活跃，交易所的总成交量是169亿股，比过去20天的98亿股平均成交量多。

盘前交易重点：

脸书母公司Meta Platforms和Ray-Ban眼镜母公司Luxottica Group联合开发的新型智能眼镜，好像已经获得美国联邦通信委员会（FCC）的许可。如果真是如此，Meta Platforms很可能在不久后发布这个新产品。Meta Platforms盘前上升0.16％，截稿时报300.79美元。

超微（Advanced Micro Devices）董事长、总裁兼首席执行官苏姿丰，刚刚在9月12日卖出7万5000股超微股票。除了苏姿丰这项交易之外，在过去的一年里，超微局内人士总共出售了45万股自家股，但没任何局内人买进任何股票。超微股价在今晚盘前退低0.23％，截稿时报101.26美元。

星期一下文我们来看看福特汽车（Ford Motor）面对的罢工事件。今晚盘前该股微退0.01美元，截稿时报12.60美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）、英伟达（Nvidia）、QuantumScape Corp和西方石油（Occidental Petroleum ）。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

美国汽车工人联合会是在福特汽车的涂漆部门和总装车间进行部分罢工。（路透社）

福特汽车（Ford Motor）（纽约证券交易所代码：F）

在美国汽车工人联合会（UAW）于福特汽车工厂进行部分罢工之际，福特汽车公司在上星期五突然宣布，它将裁退密歇根装配厂的约600名工人。也许是裁员的压力，星期一就有消息说，福特汽车和工会即将重新开始谈判。

而裁员的消息也让在上星期五原本下跌了将近2％的福特汽车股价，在午盘逐步收回大部分失地，闭市时只微跌0.08％。华尔街投资者似乎对这次的罢工泰然处之。

福特汽车首席执行官法利（Jim Farley）上星期就公开表示，美国汽车工人联合会提出的将工资提高40％、缩短工作周数和增加新养老金福利等，都是可能导致公司破产的条件。

法利说，如果福特汽车在2019年就采纳了工会上述条件，福特汽车在过去四年里是会蒙受约150亿美元的损失，而不是在四年内赚取约300亿美元的利润的。换言之，如果工会的条件在2019年被采纳，福特汽车“现在已经破产”了。

现在汽车工人联合会是在三大汽车制造商的三个地点发起部分罢工：福特汽车位于密歇根州韦恩的装配厂；位于密苏里州温茨维尔的通用汽车工厂；以及位于俄亥俄州托莱多的Stellantis装配厂。工会这次以部分罢工方式来抗议，跟他们以往全面罢工相比是个新战略。

Baird分析师江克（Luke Junk）在给客户的分析报告中说，罢工的范围比之前预测的小。他原本以为，汽车工人联合会会针对发动机和变速箱工厂进行罢工。因为如果是这些工厂停工，那就很有可能影响到汽车制造商在北美的所有业务。

Wedbush分析师艾夫斯（Dan Ives）则认为，目前市场人士似乎觉得这次的罢工会属短期罢工，因此汽车制造商的股价⁪没有受到很大的影响。不过他希望罢工最好不要超过两到三个星期。言下之意就是如果罢工拖久，就会打击股价。

但市场分析师普遍认为，这次的罢工行动不足为忧。福特汽车真正的隐忧其实是它的电动车业务亏损越来越大。福特汽车计划未来几年斥资约70亿美元在肯塔基州和田纳西州建设全新电池厂和电动车制造设施。因此，它的电动车开发可能会吃掉该公司未来三到四年在新车型、工厂和设备上支出的一半。

目前在Tipranks的16名分析师中，只有七名给予福特汽车股“买进”评级，八名给予“持守”评级，一名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价是15.53美元。在罢工事件明朗化之前，投资者还是旁观微妙。