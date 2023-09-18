韩国会或21日表决是否同意拘留最大在野党党首

韩国国会可能将于星期四（9月21日）对是否拘留最大在野党共同民主党党首李在明做出表决。

韩联社报道，韩国首尔中央地方法院星期一（18日）向首尔中央地方检察厅提交对李在明的拘留同意请求书。

这份请求书获大检察厅和法务部批准，已递交至国务总理室。根据流程，请求书经总统批准后将报请国会处理。国会议长在收到请求书后召开的全体会议上对此进行报告，国会全会应在上报24小时之后、72小时之内进行表决。因此，韩国国会有望于星期三（20日）在全体会议上将这份报告提上议程，并于星期四进行表决。

根据法律规定，现任韩国国会议员享有会期内未经国会同意不受拘留的特权，通过拘留同意案须有全体国会议员中过半在场、在场议员过半赞成。一旦经表决通过，法院将随即敲定逮捕必要性审查日期。若国会否决，法院将直接驳回批捕令。韩国现任国会议员有297人，其中民主党籍议员有167人，占比过半。

首尔中央地方检察厅反腐侦察一部星期四以违反《特定经济犯罪加重处罚法》《特定犯罪加重处罚法》《外汇交易法》的渎职、受贿、教唆他人作伪证等罪名提请法院批准逮捕李在明。

李在明涉嫌于2014年至2015年在原属韩国食品研究院的国有土地开发楼盘过程中，利用市长职务之便向私人开发商提供各种照顾，导致被排除在项目之外的城南城市开发公社蒙受200亿韩元（约2100万新元）的损失。李在明还涉嫌于2019年至2020年通过前京畿道分管和平事务的副知事以代付访朝经费之由，向裳邦尔集团会长金圣泰索贿800万美元（约1092万新元）。此外，李在明还涉嫌于2019年2月因违反《公职选举法》受审时，唆使他人提供有利于他的虚假证词。

李在明于星期一被送往医院，当天是他采取绝食抗议的第19天。