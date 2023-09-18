韩国会或21日表决是否同意拘留最大在野党党首

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更新 / 2023年9月18日 10:21 PM
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发布 / 2023年9月18日 10:10 PM
韩国首尔中央地方法院9月18日向首尔中央地方检察厅提交对最大在野党党首李在明的拘留同意请求书。（路透社）
韩国首尔中央地方法院9月18日向首尔中央地方检察厅提交对最大在野党党首李在明的拘留同意请求书。（路透社）

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韩国国会可能将于星期四（9月21日）对是否拘留最大在野党共同民主党党首李在明做出表决。

韩联社报道，韩国首尔中央地方法院星期一（18日）向首尔中央地方检察厅提交对李在明的拘留同意请求书。

这份请求书获大检察厅和法务部批准，已递交至国务总理室。根据流程，请求书经总统批准后将报请国会处理。国会议长在收到请求书后召开的全体会议上对此进行报告，国会全会应在上报24小时之后、72小时之内进行表决。因此，韩国国会有望于星期三（20日）在全体会议上将这份报告提上议程，并于星期四进行表决。

根据法律规定，现任韩国国会议员享有会期内未经国会同意不受拘留的特权，通过拘留同意案须有全体国会议员中过半在场、在场议员过半赞成。一旦经表决通过，法院将随即敲定逮捕必要性审查日期。若国会否决，法院将直接驳回批捕令。韩国现任国会议员有297人，其中民主党籍议员有167人，占比过半。

首尔中央地方检察厅反腐侦察一部星期四以违反《特定经济犯罪加重处罚法》《特定犯罪加重处罚法》《外汇交易法》的渎职、受贿、教唆他人作伪证等罪名提请法院批准逮捕李在明。

李在明涉嫌于2014年至2015年在原属韩国食品研究院的国有土地开发楼盘过程中，利用市长职务之便向私人开发商提供各种照顾，导致被排除在项目之外的城南城市开发公社蒙受200亿韩元（约2100万新元）的损失。李在明还涉嫌于2019年至2020年通过前京畿道分管和平事务的副知事以代付访朝经费之由，向裳邦尔集团会长金圣泰索贿800万美元（约1092万新元）。此外，李在明还涉嫌于2019年2月因违反《公职选举法》受审时，唆使他人提供有利于他的虚假证词。

李在明于星期一被送往医院，当天是他采取绝食抗议的第19天。

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