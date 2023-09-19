伊朗与美国换囚 各释放五名囚犯

在美国与伊朗的交换囚犯协议中获释的五名美国人安全抵达卡塔尔，这是美国外交努力取得的最新进展。华盛顿希望这种努力能够缓解地区紧张局势，并为限制伊朗核计划的新措施扫清道路。

彭博社报道，一架搭载这五名美国人的飞机星期一（9月18日）下午在多哈降落。为了表明并未放松对伊朗的压力，美国18日还宣布对伊朗前总统内贾德以及伊朗情报与国家安全部实施制裁。

获释的囚犯在夕阳下走在停机坪上，数小时后，搭乘另一架美国政府飞机前往华盛顿，其中一些人将在那里接受医疗检查。

美国总统拜登发布的声明称：“五名关押在伊朗的无辜美国人终于将回到家中。”他对卡塔尔和阿曼在“许多个月份艰难而坚守原则的美国外交努力过程中”为达成协议而提供的帮助表示感谢。

他也说：“我们将继续让伊朗为其在该地区的挑衅行付出代价。”

美国国务卿布林肯9月18日在纽约举行的新闻发布会上宣布五名美国人获释的消息。（路透社）

与拜登到纽约出席联合国会议的美国国务卿布林肯在纽约对记者说，释放囚犯“并不代表两国关系中有其他任何安排”，核问题“处于不同的轨道”。

法新社报道，伊朗官方媒体称，两名获美国释放的伊朗人在多哈过境后返回德黑兰，另外三个人选择留在当地或第三国。

交换囚犯是德黑兰和华盛顿之间长达数月的谈判成果，谈判主要通过阿曼和卡塔尔等对话方进行，并且绝大多数情况下是秘密地进行的。根据协议，美国将解冻因制裁而冻结在韩国银行的60亿美元（81.83亿新元）伊朗石油资金。囚犯是在资金解冻数小时后获释。

虽然美国官员表示没有更大的协议在进行中，但他们私下承认，对于旨在恢复限制伊朗核计划的更广泛外交行动，释放囚犯至少可以消除一个障碍。