加拿大指印度涉锡克教流亡者遇害案 驱逐其情报官

加拿大指责印度政府参与6月间一名加拿大锡克教领袖在温哥华附近遇害的案件，并驱逐了新德里驻渥太华的情报官作为报复。此举预料会使得两国关系恶化。

法新社报道，加拿大总理特鲁多星期一（9月18日）下午在议会反对派的紧急会议上宣布，政府有“可信的指控”，称印度特工与6月在不列颠哥伦比亚省流亡锡克教领袖哈迪普·辛格·尼贾尔（Hardeep Singh Nijjar）遇害案件有关。

特鲁多说：“任何外国政府涉入在加拿大领土谋杀加国公民，都是对我国主权的不可接受侵犯行径。”他“以最强烈的措辞”呼吁印度政府合作解决此事。

加拿大外交部长乔利说，政府已立即采取行动。她说：“我们驱逐了一名印度高级外交官。”她没有透露这位官员的名字，只说，政府驱逐的是印度驻加拿大外国情报机构研究与分析部门（RAW）的负责人。

印度列尼贾尔为恐怖分子通缉犯，指他在印度发动恐怖袭击，但尼贾尔否认了这一指控。尼贾尔于6月18日在温哥华郊区萨里 (Surrey) 被枪杀，萨里是锡克教主要社区的所在地。加拿大是印度旁遮普邦以外锡克教徒人口最多的国家。

根据加拿大联邦警察6月19日发布声明说，6月18日晚间8时30分左右，在萨里市锡克教宗师那纳克寺庙（Guru Nanak Sikh Gurdwara）的停车场，发现一名“身上有明显枪伤”的男子陈尸车中。

尼贾尔生前主张锡克族应在印度旁遮普邦（Punjab）部分地区以及巴基斯坦的部分地区建立一个独立的锡克教国家，称为“哈利斯坦国”（Khalistan）。

印度对渥太华处理右翼锡克教分裂分子的方式感到不满，指责特鲁多政府坐视锡克民族主义者的活动。

特鲁多的前顾问乔斯林·库伦（Jocelyn Coulon）断言，加拿大的指控将在全球产生“炸弹般的影响”。现在担任独立研究员的库隆指出，印度将加入“在海外暗杀政治对手的国家集团”，就像沙特阿拉伯策划了2018年在土耳其谋杀记者贾迈勒·卡舒吉（Jamal Khashoggi）一样。

新德里没有立即回应加拿大的指控。

特鲁多本月出席了在新德里举行的二十国集团 (G20) 峰会，遭印方冷待，印度总理莫迪只与他进行简短的非正式会面，两国之间的紧张局势进一步加剧。印度政府声明称，莫迪向特鲁表达了“对加拿大极端分子持续反印活动的强烈担忧”。

上周，加拿大国际贸易部长伍凤仪押后原定于10月9日访问孟买的印度行程，两国本月相继宣布，暂停两国的贸易谈判。