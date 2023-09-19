韩正与布林肯在纽约会晤

中国国家副主席韩正星期一（9月18日）在联合国大会间隙进行的会晤中向美国国务卿布林肯表示，双方需要相向而行。

彭博社报道，韩正告诉布林肯，中美关系面临很多困难和挑战。两人坐在中国驻联合国代表团会议室的长桌两侧。韩正指出，这需要双方展现出更多的诚意、更多的努力，并相向而行。

星期一的会晤是中美双方高级官员近月来一系列会面中的最新一次，随后习近平可能于11月前往旧金山参加经济峰会。

布林肯向韩正说：“我们有这样的机会，基于两国近来的高级别接触，确保我们正保持公开沟通，并展示我们正负责任地管理两国之间的关系，这是一件好事。”

此番在纽约的会晤正值美中关系处于敏感时期，从台湾未来局势到贸易、人权以及中国经济放缓对全球的影响等问题令地缘政治局势持续紧张。

韩正向布林肯表示，他希望美国能够贯彻采取务实的措施，以追求中美关系的健康稳定发展。他出人意料地替代外交部长王毅出席了联合国大会。多年来，王毅一直身处中国外交政策体系的最高位，并在去年的联合国大会期间与布林肯会面。

在刚刚过去的周末，王毅与美国总统拜登的国家安全顾问沙利文在马耳他会面，围绕习近平潜在出席亚太经合组织（APEC）峰会展开讨论。

拜登政府试图平息紧张局势，近来派遣多位内阁官员访华，其中包括6月前往北京的布林肯和8月底出访的美国商务部长雷蒙多。

布林肯星期一在双方开始会谈之前对中国代表团说：“世界期待我们负责任地管理我们的关系。美国致力于这样做。”

尽管美国官员称保持沟通渠道的开放性很重要，但这些访问在外交或地缘政治方面取得的进展微乎其微。9月初，在雷蒙多访华后不久，中国国安部相对罕见地评论外交政策，称拜登政府的对华战略“注定失败”。