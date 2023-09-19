美F-35匿踪战机失踪 军方费一天寻获残骸引批评

美国军方在一架F-35匿踪战斗机失踪一天后，终于找到飞机残骸。该战机早前在飞行员弹射出舱后失踪。

此前，国防部因未能追踪这架价值8000万美元（约1.09亿新元）的飞机，引发人们的嘲讽。

法新社报道，美国官员们星期一（9月18日）通过社交媒体发布声明说，在南卡罗来纳州威廉斯堡县（Williamsburg）发现了这架F-35战机的残骸场，地点距离查尔斯顿联合基地 (Joint Base Charleston ) 东北两个小时车程。

当这架飞机星期日（17日）在南卡罗来纳州上空消失时，基地在社交媒体上发出呼吁，要求知道信息者致电联系。

航班跟踪网站显示，几架搜索飞机星期一下午集中在斯塔基（Stuckey）附近的一片树林和农田地区，该地区在威廉斯堡县，位于查尔斯顿以北约120公里处。

坠毁的F-35闪电II型（Lightning II）战机独特的外形和特征可让它躲过雷达侦测，是美国全球盟友最想获得的机款，尤其是乌克兰。

失事F-35战机的飞行员因不明原因弹射逃生，并靠降落伞安全降落在北查尔斯顿，而飞机就在所谓的“丧尸状态”（zombie state）下继续飞行。

1989年，一架机能失常的苏联米格-23（MiG-23 ）的飞行员在波兰上空弹射逃生。飞机靠着自动驾驶系统持续飞行，最后坠毁在900多公里外的比利时西北城市库特莱（Kortrijk）。

先进的F-35残骸不知所踪，引发网友奚落。有网民还贴了照片，为空军在树干上挂出寻得有奖赏的“寻机启事”。

南卡罗来纳州联邦众议员梅斯（Nancy Mace）也说：“怎么会弄丢一架F-35的？又为什么没有追踪仪器，而是要求民众协寻并把它交出来？”

查尔斯顿联合基地发言人告诉《华盛顿邮报》，这架F-35的询答机失效，而飞机本身的匿踪能力增加了追踪它的难度。