共和党强硬派反对麦卡锡拨款方案 美国政府关门风险仍高

美国国会众议院议长麦卡锡为避免美国政府关门而提出的最新提议遭到极端保守派共和党人强烈反对，而这些人的支持对于方案获得通过不可或缺。

麦卡锡星期一（9月18日）努力挽救他星期天晚间宣布的计划。按照该计划，国内政府机构的预算将削减8％，并将恢复在南部边境修建隔离墙。

彭博社报道，至少有10名强硬派议员已经宣布反对这项方案。保守派批评人士要求进行一系列修改，包括更大幅度削减支出，停止为调查前总统特朗普拨款，并阻止先前的乌克兰援助计划的支出。这些变化可能会引起温和派共和党人的反对。

面对民主党的一致反对，麦卡锡最多只能输掉共和党的四票。

温和派的加利福尼亚州共和党人迈克·加西亚（Mike Garcia）星期一说：“令人沮丧。我不知道问题出在哪里……我们必须给领导层一个方案，以便与参议院进行谈判。”

麦卡锡不愿透露是否有足够的共和党支持票来通过他的方案，但他告诉记者，议员们可能一直在华盛顿为达成协议而努力，直至周末。他说：“我们将提出新的想法……我们本周末不会离开。我们将解决这个问题。”

众议院规则委员会定星期一讨论麦卡锡的议案，并决定是否将其提交众议院全院审议。由于在移民政策上的分歧，以及麦卡锡的提案没有灾难援助和提供给乌克兰的资金，因此该方案在民主党控制的参议院不可能获得通过。

佛罗里达州联邦众议员马特·盖茨（Matt Gaetz）将迫在眉睫的停摆风险归咎于麦卡锡。他在社交媒体上发贴称说：“由于领导层糟糕，在这个过程中将出现（政府）关闭。这将是痛苦的，到最后期限仍无定案，领导人必须承担责任。”