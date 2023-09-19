称指责“荒谬” 印度驱逐加拿大高级外交官

印度政府指加拿大称印度参与6月间一名加拿大锡克教领袖在温哥华附近遇害的事件，是“荒谬”之说，印度已驱逐一名加拿大高级外交官

新德里外交部星期二（9月19日）发布的声明说：“有关印度政府参与加拿大任何暴力行为的指控是荒谬且有动机的。”声明补充道：“我们是一个民主政体，坚定致力于法治。”

在印度发布驱逐令的数小时前，加拿大政府宣布驱逐印度驻加拿大外国情报机构研究与分析部门（RAW）的负责人出境。

法新社的报道引述印度外交部的声明说，新德里的决定反映了其“对加拿大外交官干涉我们内部事务以及参与反印度活动的日益担忧”。

加拿大总理特鲁多星期一（9月18日）下午在议会反对派的紧急会议上宣布，政府有“可信的指控”，称印度特工与6月在不列颠哥伦比亚省流亡锡克教领袖哈迪普·辛格·尼贾尔（Hardeep Singh Nijjar）遇害案件有关。

印度列尼贾尔为恐怖分子通缉犯，指他在印度发动恐怖袭击，但尼贾尔否认了这一指控。尼贾尔于6月18日在温哥华郊区萨里 (Surrey) 被枪杀，萨里是锡克教主要社区的所在地。加拿大是印度旁遮普邦以外锡克教徒人口最多的国家。

尼贾尔生前主张锡克族应在印度旁遮普邦（Punjab）部分地区以及巴基斯坦的部分地区建立一个独立的锡克教国家，称为“哈利斯坦国”（Khalistan）。

特鲁多本月出席了在新德里举行的二十国集团 (G20) 峰会，遭印方冷待，印度总理莫迪只与他进行简短的非正式会面。上周，加拿大国际贸易部长伍凤仪押后原定于10月9日访问孟买的印度行程，两国本月相继宣布，暂停两国的贸易谈判。