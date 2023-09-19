利比亚灾民示威 要政府迅速对洪灾展开调查

利比亚洪灾暴发一个多星期，重灾区德尔纳的灾民聚集在市内大清真寺外举行抗议集会，指责当局在灾后弃他们不顾，要求政府惩处引发灾难者。

法新社报道，灾民们的代表星期一（9月18日）宣读一份声明，要求政府迅速展开调查，并对须为这场灾难负责的人采取法律行动。他们高喊反对利比亚东部议会及其领导人阿吉拉·萨利赫（Aguilah Saleh）的口号。

数以百计的示威灾民也要求联合国在德尔纳（Derna）设立办事处，开始城市重建，并对受影响的居民进行赔偿，同时对现任市议会和此前的预算展开调查。

分析师阿纳斯·埃尔·戈马蒂（Anas el-Gomati）在社交媒体上发贴文称：“幸存下来的人，在城市的残骸中，对抗那些给这座城市带来死亡和破坏的人。”

社交网络和利比亚媒体提供的图片显示，一些抗议者游行到德尔纳市长阿卜杜勒莫内姆·盖蒂（Abdulmonem al-Ghaithi）的房屋前，并纵火焚烧。

据Al-Masar电视台报道，东部政府首脑乌萨马·哈马德（Oussama Hamad）已解散德尔纳市政理事会，并下令对此进行调查。

政界人士和分析人士指出，自2011年穆阿迈尔·卡达菲（Moamer Kadhafi）政权被推翻以来，利比亚便陷入混乱，导致重要基础设施的维护工作居于次要地位。

9月10日，飓风“丹尼尔”（Daniel）在利比亚东部沿岸登陆，并在港口城市德尔纳的山区引发暴雨，洪水冲垮两座据称早在1998年就出现裂缝的大坝，海啸般暴洪冲击这座有10万人口的城市，将居民冲入大海。这场灾难导致3330多人死亡，数千人失踪。

此前，联合国在星期一警告，疾病暴发可能给利比亚带来“第二次毁灭性危机”。利比亚疾病控制中心已禁止灾区居民饮用当地自来水，警告水源已受到污染。