不满安华指责 一国盟议员被逐引集体离席抗议

马来西亚首相安华星期二（9月19日）下午在国会下议院说明副首相阿末扎希无事省释案时，与反对党国民联盟议员引发骂战。

议长驱逐一名国盟议员后，绝大多数国盟议员随即离席抗议。这是团结政府上台以来，首次有大批反对党议员在国会进行时离开议会厅。

安华星期二告诉国会，是总检察长决定撤销阿末扎希在在健康思维基金案中的47项贪污、失信及洗钱指控，法庭则宣判阿末扎希无事省释。安华强调，政府并未干预总检察长的决定。

安华此时听见国盟布城区国会议员拉兹吉丁笑出声来。安华于是说：“总检察长决定这么做时，我问了他（此事）。我事先没和他讨论此事，所以我请他解释一下原因。你（拉兹吉丁）可以笑，但你在你（国盟）政府执政时也做了同样的事情。”

拉兹吉丁是在国盟执政时期的教育部长。他对安华的说法提出强烈抗议，因为他认为安华的说法侮辱了他。他也多次要安华撤回言论。执政的团结政府议员则为安华辩护，双方爆发约半小时的骂战。

拉兹吉丁因屡次挑战议长佐哈里阿都的决定而被逐出议会厅。国会反对党领袖韩沙再努丁随即与大多数反对党议员离席。

不过，国盟土团党的吉兰丹吉底里区国会议员卡里尔诺，以及马国民主联合阵线麻坡区国会议员赛沙迪并未离场。