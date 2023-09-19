周二美市盘前小幅走高 重点谈Instacart首次公开募股

星期二（9月19日）重点：

市场投资者都在密切留意为期两天的美联储会议。市场普遍预测美联储将会保持利率稳定，因此美国华尔街股市主要股指期货星期二（9月19日）小幅走高。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升5.20点或0.12％，报4458.70点；纳斯达克100指数期货起13.40点或0.09％，报15238.80点；道琼斯指数期货则起36.00点，报34660.30点。

美国股市隔夜（星期一）收盘时几乎持平。市场人士都在等待着星期三（20日）联邦公开市场委员会（FOMC）会议的结果。不过市场普遍认为利率会保持不变，继续维持在5.25％至5.5％的范围。

标准与普尔500指数隔夜微起3.21点，闭市报4453.53点。重量级的道琼斯指数小幅上升6.06点，闭市报34624.30点。以科技股为主的纳斯达克100指数也微起了0.15％或22.97点，以15225.37点收市。

美国股市隔夜的交易淡静，交易所的总成交量是94亿4000万股，比过去20天的100亿5000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

中资电动车制造商蔚来汽车（NIO）的股价在星期二晚盘前下跌4.95％，截稿时报9.80美元。蔚来汽车刚刚宣布，集团计划通过发行可转换优先票据筹集10亿美元资金。

美国钢铁公司（U.S. Steel）发布了比预期乐观的第三财季预测。这家钢铁制造商的股价在盘前交易中上升1.38％，截稿时报30.95美元。美国钢铁公司预计，调整后的季度每股盈利会是在1.10美元至1.15美元的区域，超出分析师之前预测的1.01美元。该钢铁生产商也说，这个预测数字已经把美国汽车工人联合会罢工的影响计算在内了。

有报道称iPhone 15预购强劲，消息带动苹果股价星期二晚盘前继续上升0.31％，截稿时报178.53美元。Wedbush和高盛（Goldman Sachs）分析师团队也表示，根据内部调查显示，新款iPhone 15供不应求。

星期二下文我们来看看杂货配送服务平台公司Instacart的首次公开募股情况。Instacart股票将会在星期二晚开始在纳斯达克股票交易所挂牌。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）、Palantir Technologies、Carnival Corp和Opendoor Technologies。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

目前Instacart的估值是100亿美元，是大约它的年营业额的3.5倍。（路透社）

Instacart（纳斯达克证券交易所代码：CART）

Instacart是一家在疫情期间业务开始蓬勃发展的杂货配送平台公司。它是在隔夜（星期一）宣布以每股定价30美元首次公开募股（IPO）。Instacart也是美国股市自2021年12月以来，在美国股市挂牌的首家知名的科技公司。

Instacart原先宣布发行价会是介于每股28至30美元的区域。而最后决定的公开募股定价是这区间的上限，让Instacart的市场估值达到将近100亿美元。这次首次公开发行的共有2200万股，其中1410万股来自公司，790万股来自现有股东。该股票将于星期二晚上在纳斯达克股票市场首次亮相，股票代码为“CART”。

这家拥有11年历史的公司是为Kroger、Costco和Wegmans等连锁店提供杂货的。虽然这次的公开售价已经是属于原先定下的上限，但是与2021年初相比已经是差了一大截。当时也就是在冠病疫情最严重的时候，Instacart曾从红杉资本和Andreessen Horowitz等著名风险投资公司，以及大型资产管理公司如：Fidelity和T. Rowe Price那里筹集了资金。当时它的估值是惊人的390亿美元，也就是每股125美元。

但在日子开始正常化之后，也为了要确保能够在公开市场吸引到足够的投资者，Instacart不得不大幅调低这次的公开售价。

自2021年12月以来，美国股市也几乎没有什么科技股的IPO。原因是通胀压力和利率上升迫使投资者规避风险，导致科技股、互联网股和软件股的价格节节败退。但是晶片巨头Arm Holdings上星期四（14日）在美国股市首日挂牌出色的表现，也让Instacart股看似也充满信心。Instacart星期二的首日挂牌表现如果出色，相信也会是即将公开募股的云端软件供应商Klaviyo的一颗定心丸。

对于接下来计划要公开募股的公司，如德国鞋类制造商Birkenstock等总市值超过10亿美元的公司，Instacart的股价表现，也会是他们决定是否愿意试水的决定性因素之一。不少市场分析师都认为，如果这些公开募股行动都取得像Arm Holdings的成绩，明年市场很可能就会掀起新一波公开募股热潮。

根据Instacart提供的数字，该集团在今年第二季度的营业额增长15％，达到7亿1600万美元，比去年同期的40％增幅，以及疫情爆发前几个月的约600％来得低。该公司在去年中减少了员工人数，同时也降低了与客户和购物者相关的成本。不过Instacart说，它们是为了保住盈利率而放弃增长率的。

Instacart是在去年第二季度开始出现盈利。在今年第二季度的净利是1亿1400万美元，比去年同期的800万美元还要出色。

目前Instacart的估值是100亿美元，是它的年营业额的3.5倍。Instacart在它的招股说明书中将食品配送提供商DoorDash列为竞争对手。DoorDash的股价是营业额的4.25倍。DoorDash最新的季度营业额增长率达到33％，是比Instacart快，但是DoorDash目前仍在亏损中。一些市场分析师也把Uber这家拼车公司旗下的Uber Eats视为Instacart的竞争对手。Uber股票目前的交易价格是不到营业额的三倍。