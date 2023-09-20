拜登敦促联合国继续支持乌克兰 重申希望负责任地管理美中竞争关系

美国及其盟友预计乌克兰战争将演变成长期战争之际，美国总统拜登星期二（9月19日）在联合国大会上敦促世界各地的领导人支持乌克兰对抗俄罗斯的战争。

拜登在联大会议上发表讲话时说：“如果我们允许乌克兰被瓜分，那么每个国家的独立性是否有保障？答案是否定的。我们今天必须勇敢直面这种赤裸裸的侵略，才能阻吓明天其他可能的侵略者。”

拜登强调：“没有哪个国家比乌克兰更希望这场战争能结束。”

拜登正准备于星期四（21日）在白宫接待乌克兰总统泽连斯基。泽连斯基还将与美国众议院议长麦卡锡等国会议员会面，以求更多援助。

拜登正寻求为乌克兰提供240亿美元（约327亿新元）援助，但众议院保守派威胁，如果预算协议包含他们所谓的给基辅的“空白支票”，他们会让政府停摆。众议院保守派不满于拜登对乌克兰的支持，呼吁对援助附加更多条件或停止援助。9月30日是国会为政府批准更多资金的最后期限。

希望负责任地管理美中竞争关系

拜登星期二还谈及美国与中国的关系。他说：“在中国问题上，我希望明确表示，我们寻求负责任地管理我们两国之间的竞争，以免陷入冲突。”

这两个世界最大经济体之间的紧张关系日益加剧。拜登和中国国家主席习近平自去年11月以来未曾有过交谈。

拜登说：“我们还随时准备与中国在需要我们共同努力才能取得进展的问题上进行合作。”