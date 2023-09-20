马哈迪：丹登吉玻太穷​ 任四州顾问只为助发展

马来西亚前首相马哈迪说，他出任国盟四州政府（简称SG4）的非官方顾问，是为了协助发展被视为全马最贫穷的州属，而不是出于任何政治动机。

马哈迪强调，有关任命并没有任何政治意图，只不过是因为他曾担任首相，拥有超过22年的治国经验。

登嘉楼看守州务大臣阿末山苏里日前宣布国盟执政州──吉兰丹、登嘉楼、吉打和玻璃市将成立“四州政府组织”，并委任马哈迪出任非官方顾问。

马哈迪接受《星报》访问时指出，SG4在改善四个州属发展的努力期间，希望联邦政府能在需要合作时不要阻碍他们。

马哈迪指出，外国投资者通常会与联邦政府合作，不过反对党旗下这四个州属同样相信，他们能提供必要的激励措施来吸引投资。

他说，这四个伊党执政的州属是全马最贫穷的州属，其中90%的居民是马来人。“所以，马来人占大多数的州属被看似无法发展，而既然他们有相似的政治立场，因此可以一同合作。”

马哈迪重申，SG4并没有任何政治目的，只是为了发展这些具有良好发展潜力的落后州属。“我们必须找到开发这些州属资源的方法和手段，其中包括矿产、旅游潜力、农业和渔业等……在很多方面，他们必须与联邦政府合作，他们也愿意这样做，并希望联邦政府在（他们）需获得批准的情况下给予合作。”