泰国拟再推动立法管控大麻 仅限于医疗和研究

泰国议会将再次推动立法以管控大麻使用，把大麻局限于医疗和研究用途。

路透社报道，泰国自豪党（Bhumjaithai Party）议员沙里特邦（Saritpong Kiewkong）星期三（9月20日）在国会告诉记者说：“要加倍强调的是，大麻将用于医疗目的和研究……目前没有政策准许大麻用于消遣。”

大麻处于无管制状态 引发青少年滥用等社会问题

泰自豪党是率先倡议大麻无罪化的政党。泰国政府去年6月将大麻从毒品清单中除名后，人们开始广泛种植和销售大麻，曼谷和其他旅游胜地街头出现许多大麻销售点。不过，国会尚未立法管制大麻，所以大麻目前处于无管制状态，引发青少年滥用大麻等社会问题。

为了加强管制，泰国议会拟议立法，针对滥用大麻制定具体措施，同时管制大麻的种植、销售和分销，并严格禁止在寺庙、学校和游乐园等场所销售大麻。草案预计需要一年时间才能最终定稿并获通过。

泰国国会2022年6月一读通过“大麻与火麻法案”（Cannabis and Hemp Bill），同年9月，下议院却投票决定推迟二读，退回特别委员会审议。

新任公共卫生部长崇南上周说，内阁部门将成立一个委员会来研究法案细节，以确定是否须要对法案进行修订；研究报告将提呈给内阁，再由内阁定夺。

崇南坚持禁止消遣用大麻。为泰党籍的首相社德他也表明反对把大麻作消遣用途，但会继续推行大麻作医疗用途的政策。