马央行分析师：一马公司逾6亿美元进入纳吉账户

马来西亚前首相纳吉被指在2013年辗转通过多家公司，收取源自一个马来西亚发展有限公司的逾6亿美元资金。

据马新社报道，马来西亚国家银行分析师阿当阿里夫星期三（9月20日）在吉隆坡高等法院供证称，来自一个马来西亚发展有限公司（1MDB，一马公司）的6亿8100万美元（约9亿2900万新元）资金，在2013年分成八笔转账交易，进入纳吉的私人账户。

现年29岁的阿当阿里夫（Adam Ariff Mohd Roslan）说，这些资金是在2013年3月22日至4月10日间，通过Tanore Finance Corp公司转入纳吉的账户。据《东方日报》报道，这家公司由一马公司案关键人物之一、在逃富商刘特佐的助理陈金龙管理。

阿当说：“一马公司于2013年3月19日通过筹集债券开发敦拉萨国际贸易中心（TRX）项目，获得27亿2000万美元的资金……几天后， 有约10.6亿美元的资金分两笔被转入两个信托基金，即Devonshire基金有限公司（6.465 亿美元）和Enterprise Emerging Markets基金（4.141 亿美元）。”

Devonshire基金有限公司随后在2013年3月21日将6.4亿美元，分别转给Tanore（2.1 亿美元）和同样由陈金龙管理的Granton Property控股有限公司（4.3亿美元）。Granton Property控股有限公司收到资金当天，Tanore的账户就多了4.3亿美元。

阿当是检方的第47名证人。

纳吉在一马发展公司案中面对25项控罪，其中四项为滥权受贿，其余21项罪名则是洗黑钱控状，涉及22亿8293万令吉。