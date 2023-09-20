周三美市盘前小幅上涨 重点谈蔚来汽车最新筹资消息

星期三（9月20日）重点：

●美国华尔街股市主要股指期货星期三（9月20日）小幅上涨。经济学家和投资者普遍认为美联储将保持基准利率稳定。

●在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微起8.70点或0.20％，报4452.70点；纳斯达克100指数期货起25.70点或0.17％，报15216.90点；道琼斯指数期货也升高82.60点，报34600.30点。

●美联储星期二（19日）开始召开备受期待的两天货币政策会议。避险情绪笼罩整个市场，导致美国股市隔夜下跌。

●标准与普尔500指数隔夜微跌9.58点，闭市报4443.95点。重量级的道琼斯指数则跌106.57点，闭市报34517.73点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低0.22％或34.14点，以15191.23点收市。

●美国股市隔夜的交易淡静，交易所的总成交量是96亿股，比过去20天的100亿5000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

●食品杂货配送应用平台Instacart隔夜在纳斯达克股市首次亮相引起轰动。该股的开盘价比首次公开募股的30美元定价要高出40％。Instacart股价在今晚盘前下跌3.86％，截稿时报32.40美元。

●美国“女股神”凯西·伍德（Cathie Wood）通过旗下的方舟投资基金，再次在星期二抛售总数达7万7170股的电动车巨头特斯拉（Tesla）的股票。以隔夜收盘价计算，这次抛出的特斯拉股票价值2056万美元。特斯拉股价在今晚盘前无起落，截稿时报266.51美元。

●《华尔街日报》援引知情人士的消息说，高盛（Goldman Sachs）正在与一组投资公司商谈有关出售旗下的专业贷款机构GreenSky的事项。知情人士说，这笔交易总值5亿美元。而高盛在去年3月以三分之一的价格买过GreenSky。高盛股价在今晚盘前小幅上升0.04％，截稿时报342.01美元。

●下文聚焦于中资电动车蔚来汽车（NIO）的最新筹资消息。今晚盘前该股起0.25美元，截稿时报8.80美元。

●盘前活跃股按序：特斯拉、英伟达（Nvidia）、英特尔（Intel Corp）、Palantir Technologies和苹果（Apple）。截稿时，这五只活跃股的股价起多跌少。

蔚来汽车在今年8月底曾经说过，该公司计划在不久后推出首款自家品牌的手机，以通过更好的软件，与自家电动车连接起来，提高蔚来电动车的吸引力。（路透社）

蔚来汽车（Nio Inc）

（纽约证券交易所代码：NIO）

在中国国内电动车市场竞争加剧，以及公司亏损不断扩大的情况下，中资电动车蔚来汽车决定通过发行两批可转换债券，筹集总额达10亿美元的资金，来偿还债务以及加强资产负债表。

这个消息传开之后，蔚来股价星期二在美国股市暴跌17.07％，闭市报8.55美元。它在香港和新加坡股市挂牌的股票也未能幸免，股价在星期三一开市后就节节败退。

蔚来汽车是在星期二向香港和纽约证券交易所提交的文件中透露上述消息。根据蔚来发布的文告，该公司通过发行六年期可转换债券筹集5亿美元，以及发行七年期债券筹集另外相同金额的资金。

这些债券都属于优先的无担保票据，而且可以转换为蔚来汽车股票。较短期限的债券利率是3.875％，而七年期债券的利率则是4.625％。这两批票据在2029年和2030年到期。

蔚来说：“公司计划将发行票据的净收益的一部分，用于回购现有的部分债务证券。其余部分主要用在进一步加强资产负债表状况，以及作为一般公司用途。

除了这次筹集资金，蔚来汽车在三个月前也通过配股方式，从阿布扎比政府支持的YVN Holdings获得7亿4000万美元的资金。

蔚来汽车8月底发布的第二季度业绩其实并不理想。它的净亏损额是人民币61亿2000万元（约11亿4400万新元），而去年同期净亏损额是人民币27亿5000万元。

蔚来汽车亏损额扩大又连续筹集资金，难免会让市场投资者担心。不过Tipranks的10名分析师中，仍有六名给予蔚来股“买进”评级，四名给予“持守”评级，一年期限平均目标价是14.24美元。