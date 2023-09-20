丹麦艺术家收钱交白画布 法庭令退还近10万新元

丹麦一名艺术家在收取博物馆提供的经费后，以两幅名为《拿钱就跑》的空白画布充作艺术品交给博物馆，结果被法院勒令退还近10万新元。

综合英国《卫报》和香港中通社报道，哥本哈根法院星期二（9月19日）裁决，在扣除应得的个人劳动报酬及安装费用后，丹麦艺术家延斯·哈宁（Jens Haaning）须退还博物馆49万2549丹麦克朗（约9万6370新元）。

现年58岁的概念艺术家哈宁，创作的作品主要关注权力和不平等问题。

哈宁曾在2007年和2010年创作《丹麦人平均年收入》和《奥地利人平均年收入》两幅作品，分别在画框中塞满总额32万8000丹麦克朗（约6万4172新元）和2万5000欧元（约3万6445新元）的真钞纸币，以启发人们思考劳动与报酬之间的关系。

丹麦昆斯滕现代艺术博物馆（Kunsten Museum of Modern Art）随后于2021年委托哈宁重新创作这两幅作品。为此，博物馆从储备金中拨出约53.2万丹麦克朗，希望哈宁能将这笔钱铺在新作上；博物馆还额外支付他4万丹麦克朗作为报酬。

但博物馆最后只收到两幅空白的画布，哈宁还给它们起名《拿钱就跑》（Take the Money and Run）。哈宁说：“与其复刻此前的两幅作品，我选择创作新作品。”

博物馆最终还是决定展出这两幅空白作品。

馆长安德森（Lasse Andersson）说：“我们不是一个富有的博物馆，须仔细规划资金，不能花超出能力范围的钱。”

安德森还说：“（哈宁的做法）的确让我和馆员感到上火，但我还是笑了，因为这确实很幽默。不过好笑归好笑，钱还是要拿回来的。”

博物馆要求哈宁退还所有款项，但遭拒绝，博物馆只好提起诉讼。

被令归还款项的哈宁说，他不打算上诉，但称博物馆因这起事件带来的宣传效应所赚的钱已经远远超过了损失。