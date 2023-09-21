粮食禁令争端升级 波兰不再向乌克兰提供武器

波兰宣布不再为乌克兰提供武器，转而专注于自身防御。这两个盟友此前因波兰的粮食禁令起争议，已致互召对方大使。

法新社报道，由于乌克兰谷物出口问题而起的争端日益激烈，波兰召见乌克兰大使，抗议泽连斯基总统在联合国的言论。

乌克兰总统泽连斯基星期二（9月19日）在联合国大会发表讲话时说，基辅正在“努力维护谷物出口的陆路通道”，而那些围绕谷物进口的“政治闹剧”只会帮助俄罗斯。

华沙对此感到愤怒。

2022年2月俄罗斯入侵乌克兰后，波兰一直是乌克兰最坚定的支持者之一，也是基辅的主要武器供应国之一。

美国和其他国家向乌克兰运送的大部分武器都经过波兰，波兰西边与乌克兰接壤。波兰还收容了约百万乌克兰难民，他们受益于各种国家援助。

波兰出于保护本国农民的目的，禁止进口乌克兰谷物，引发了华沙和基辅之间的紧张局势。

波兰总理马特乌什·莫拉维茨基星期三（9月20日）面对记者提问，存在这一争议，波兰会否继续支持基辅。莫拉维茨基答道：“我们不再向乌克兰转送武器，因为我们现在正在用更现代化的武器武装波兰。”

俄罗斯入侵乌克兰后封锁战前使用的黑海航道，导致欧洲联盟国家成为乌克兰谷物的主要过境路线和出口目的地。

基辅18日宣布，它已向世界贸易组织（WTO）提起诉讼，控告它的三个欧盟成员邻国波兰、斯洛伐克和匈牙利以保护国内市场为由，宣布限制乌克兰粮食进口。

莫拉维茨基指出：“乌克兰当局不了解波兰农业受扰乱的程度。我们正在保护波兰农民。”

今年5月，欧盟同意让这三国以及保加利亚和罗马尼亚对乌克兰实施谷物进口限制，以保护这些国家的农民，因为他们责怪这些进口产品造成当地市场价格下滑。

这些措施允许乌克兰产品在这五个国家过境，但禁止在当地市场销售。