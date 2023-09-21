联合国秘书长：人类已打开通往地狱之门

联合国秘书长古特雷斯在“气候雄心峰会”上致辞时告诉世界领导人，气候危机“打开了地狱之门”，呼吁各方采取紧急行动，在为时过晚之前，通过公正公平的能源转型来避免一系列的气候灾难。

主要污染国中国和美国没有参加星期三（9月20日）的“气候雄心峰会”，同样没有出席的英国宣布将取消有助于实现净零排放目标的政策，这在一定程度上给谈判蒙上阴影。

法新社报道，尽管极端天气事件不断增加，全球气温破纪录，但温室气体排放量仍在持续上升，化石燃料每年仍获高达7万亿美元（约9.56万亿新元）的补贴。

古特雷斯将“气候雄心峰会”描述为一个“严肃”的论坛，明确表示只有制定了实现温室气体净零排放的具体计划的领导人才会受邀。

他在开幕致辞中提到2023年“可怕的高温”和“历史性的火灾”，指人类已经打开了通往地狱的大门，不作为将引发严峻后果。但他强调，未来并不是不能改变，“我们仍然可以将全球气温上升限制在1.5摄氏度之内”，他指的是为避免长期气候灾难，《巴黎协定》将全球平均气温升幅控制在工业化前水平的1.5摄氏度内。

联合国新闻中心引述他说，气候行动的规模与“气候危机的程度相比显得微不足道”，人类社会正朝着2.8摄氏度的气温升幅迈进，危险和不稳定后果正在加剧。

在纽约举行的“气候雄心峰会”为政治家、商界和民间社会组成的“行动者和实干家”气候全球联盟的首次会议。古特雷斯再次呼吁各国制定《气候团结公约》，让主要排放国承担更多责任，并呼吁富裕国家支持新兴经济体，使其能够度过危机。

他敦促并提醒发达国家必须履行1000亿美元的承诺，为绿色气候基金充资，并将气候适应资金增加一倍。此外，还必须在2027年之前为世界上所有人建立早期预警系统。

古特雷斯说：“每一家真正认真经营的公司都必须制定公正的转型计划，切实减少排放，实现气候正义。”他呼吁，走出纽约联合国总部会议室之后，各国都要行动起来。

他说：“我们可以，也必须加快步伐。”