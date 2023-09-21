查尔斯三世访法国 吁英法“重振”关系共同面对挑战

英国国王查尔斯三世星期三（9月20日）展开为期三天的法国国事访问行程。他在法国总统马克龙所设的国宴上，呼吁法国和英国重振关系。

法新社报道，由于法国养老金改革引发暴力抗议活动，查尔斯三世原定3月进行的国事访问推迟至本月。他此行旨在确定他在英女王伊丽莎白二世去世一年多后的政治家地位。他的行程也让英法双方有机会表明，尽管英国脱离欧盟有时会造成紧张局势，但两国近120年历史的“真诚的融合”协议（Entente Cordiale）仍然存在并完好无损。

查尔斯三世在凡尔赛宫（Palace of Versailles）举行的晚宴上发表祝酒词时说：“我们所有人都有责任重振我们的友谊，以确保它能够应对21世纪的挑战。”

尽管他没有直接提到英国脱欧的分裂，但他提到了两国“漫长而复杂的历史”。他说：“当然，我们的关系并不总是完全直截了当。”

他以英语和带有口音但清晰的法语发表的演讲给东道主留下深刻印象。他对两国于1904年达成的系列“真诚的融合”协议提出了乐观的愿景，称其为“可持续联盟”。

马克龙在国宴上说，尽管英国脱欧造成紧张局势，但法国和英国将勇敢地面对现代世界的挑战。他在祝酒时说：“我知道我们将继续共同书写我们大陆的未来，应对挑战并投身于我们共同的事业。”

马克龙在过去五年中与四位英国首相打过交道，众所周知，他与查尔斯三世有着密切的个人关系。

法国评论员注意到马克龙多次触摸查尔斯三世的肩膀，还留意到马克龙夫人布丽吉特亲吻英国王后卡米拉。这是较为严肃的伊丽莎白二世统治下没见过的礼节。