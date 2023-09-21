美参议院批准布朗出任美军参谋长联席会议主席

美国国会参议院投票批准查尔斯·布朗出任美军参谋长联席会议主席。布朗将成为第二位非裔美军参谋长联席会议主席，美国国防部将首次出现防长和参谋长联席会议主席均由非裔担任的情况。

在星期三（9月20日）的投票中，参议院以83票赞成、11票反对的票数正式批准布朗（Charles Brown）出任美军参谋长联席会议主席。布朗将成为继1989年至1993年任职的科林·鲍威尔（Colin Powell）之后第二位担任此职的非裔军官。

法新社报道，参议院多数党领袖、民主党人查克·舒默还提议对兰迪·乔治（Randy George）担任陆军参谋长和埃里克·史密斯（Eric Smith）担任海军陆战队司令的提名进行投票。

舒默在参议院说：“他们早该在新职就任。参议院不应该为了取悦一位厚颜无耻且受误导的参议员而经历程序上的麻烦。”舒默表达了他对参议员汤米·图伯维尔（Tommy Tuberville）的失望。

中国新闻社报道，布朗1962年出生于得克萨斯州，1984年加入美国空军，2020年开始担任空军参谋长。据悉，布朗作为战斗机飞行员有近3000小时的飞行经验，包括130小时的战斗经验。

美国总统拜登5月25日提名布朗出任美军参谋长联席会议主席，以接替将在9月底卸任的马克·米利。拜登称布朗是“值得信赖的军事战略家和军事创新领袖”。

参议院通常会在一致同意的情况下迅速批准军事提名。但是，今年以来，投票反对布朗的阿拉巴马州共和党人图伯维尔，因对国防部报销堕胎相关旅行费用政策不满，所以阻止参议院快速批准军队官员，使得300余名美军高官人选的批准耽搁在参议院。

图伯维尔反对五角大楼为必须离开驻扎地接受堕胎服务的兵员提供援助。国防部今年早些时候发布这些政策，以回应最高法院2022年废除全国堕胎权的决定。国防部允许服役人员缺勤以获得“未涵盖的生殖健康护理”，并设立旅行津贴以帮助他们支付费用。

美国媒体的报道说，通常情况下，参议院会对一批军官人选集体口头表决，如无人反对即可通过。由于图伯维尔的阻挠，参议院不能快速集体表决军官人选，而只能逐一表决。

此前，参议院民主党人一直拒绝逐一表决军官人选，以向共和党施压，要求图伯维尔收手。经过数月僵持，舒默指出，图伯维尔的阻挠使他“别无他法”，只得逐一表决军官人选。

据无党派国会研究服务处在8月23日的一份备忘录中说，由于图伯维尔的行为，参议院只能花更长时间单独批准军事提名。如果议员们在整个期间不间断地工作，那么所有这些提名总共需要大约30天零17个小时处理。这一估计是基于有273名军事提名等待投票，目前待批的任命已过300。