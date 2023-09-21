印度：公民在加拿大要格外小心 留学生恐慌

印度警告其公民在加拿大期间要“格外小心”，并暗示他们的安全正在受到威胁，表明印加两国外交争端显然在一步步升级。

印度外交部所发的警告称，学生们尤其应该“保持警惕”。该提示针对的是就读加拿大高校的大群印度年轻人。

彭博社报道，印度是加拿大移民和留学生的第一大来源国，两国有着紧密的经济和投资联系。但在加拿大总理特鲁多指控印度政府策划暗杀锡克教领袖后，印加两国公然翻脸。

印度否认这一指控，并“鉴于加拿大的反印活动以及仇恨犯罪和暴力犯罪增多”，印度向所有居住在加拿大或计划前往加拿大旅行的印度国民发出预警。

如果印度人听从这一提醒，加拿大经济可能会受到影响。印度游客也是加拿大旅游业收入的一个主要来源，占非居民支出的近四分之一。

加拿大学生联合会的国际学生代表达曼普里特·辛格（Damanpreet Singh）说，一些学生已经因为这些建议和紧张的两国关系而感到“恐慌”。“这肯定会影响移民，两国政府必须尽快解决这一问题。”

加拿大移民部长马克·米勒（Marc Miller）星期三（9月20日）驳斥印度的警告。他在渥太华告诉记者：“加拿大是一个法治国家，无论如何都是全球最安全的国家之一。”

白宫国家安全委员会发言人艾德丽安·沃森（Adrienne Watson）星期三说，美国正在就此问题与加拿大密切协调和磋商。

加拿大总理特鲁多星期一（18日）下午在议会反对派的紧急会议上宣布，政府有“可信的指控”，称印度特工与6月在不列颠哥伦比亚省流亡锡克教领袖哈迪普·辛格·尼贾尔（Hardeep Singh Nijjar）遇害案件有关。

尼贾尔生前主张锡克族应在印度旁遮普邦（Punjab）部分地区以及巴基斯坦的部分地区建立一个独立的锡克教国家，称为“哈利斯坦国”（Khalistan）。

新德里外交部星期二（19日）发布的声明说：“有关印度政府参与加拿大任何暴力行为的指控是荒谬且有动机的。”

特鲁多发出指控后，两国驱逐对方外交官，两国已在本月相继宣布，暂停两国的贸易谈判。