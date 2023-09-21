印度暂停向加拿大公民提供签证服务 寻求削减加国驻印外交官

随着印加两国外交争端持续，印度外交部宣布，印度从星期四（9月21日）起暂停为加拿大公民提供签证服务。

路透社报道，印度外交部发言人巴奇（Arindam Bagchi）当天告诉记者，由于印度驻加拿大领事馆工作人员面临安全威胁，印度已经暂停为加拿大公民提供签证服务。

他说：“由于加拿大政府的不作为，对安全局势造成了干扰，我们已经暂停签证申请。”

他还说，印度正在寻求减少加拿大驻印度外交人员。“我们已通知加拿大政府，外交人员数量应保持平等……加拿大在这里的人数，比我们在加拿大的人数要多得多……我认为将会有所减少。”

加拿大驻印度高级专员公署稍早前说，由于有人在社交媒体上威胁加拿大外交人员，当局因此将“调整”驻印度外交官的数量。

印度外交部星期三（20日）发声明说：“由于加拿大的反印活动、政治性仇恨犯罪和暴力犯罪日益增多，我们敦促所有在加拿大的国民和那些打算前往加拿大的国民保持高度警惕。”

加拿大总理特鲁多星期一（18日）下午在议会反对派的紧急会议上宣布，政府有“可信的指控”，称印度特工与6月在不列颠哥伦比亚省流亡锡克教领袖哈迪普·辛格·尼贾尔（Hardeep Singh Nijjar）遇害案件有关。

新德里外交部星期二（19日）发布的声明说：“有关印度政府参与加拿大任何暴力行为的指控是荒谬且有动机的。”

特鲁多发出指控后，两国驱逐对方外交官，两国已在本月相继宣布，暂停两国的贸易谈判。