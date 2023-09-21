沙特推动与以色列关系正常化 伊朗反对

沙特阿拉伯王储穆罕默德说，沙特与以色列的外交关系正常化工作取得进展，他还警告，如果敌人伊朗首先拥有核武器，沙特将寻求核武器。

法新社报道，沙特王储穆罕默德在接受福克斯新闻采访时否认沙特已暂停美国斡旋的、与以色列的谈判。他说，“我们一天比一天接近”关系正常化。

沙特与以色列复杂的谈判涉及美国的安全保证、沙特寻求民用核援助，以及以色列可能对巴勒斯坦问题作出让步等议题。

关于要采取何种举措才能使两国关系正常化，王储答道：“对我们而言，巴勒斯坦问题非常重要，我们必须解决这点。我们现已制定了良好的谈判策略。”

他在星期三（9月20日）广播的采访中以英语说道：“我们必须探索所有可能性。我们希望能改善巴勒斯坦人的生活，并帮助以色列成为中东一员。”以色列总理内坦亚胡的极右翼政府，还继续在以色列占领的约旦河西岸建设引发争议的定居点。

彭博社引述以色列总理内坦亚胡星期三的话说，与沙特达成协议将促进以色列和阿拉伯世界的“和解”，能推进和巴勒斯坦人的真正和平。

以色列已与五个阿拉伯国家实现关系正常化，但由于沙特阿拉伯是伊斯兰教两个圣地的守护者，因此获沙特承认具历史性意义。

以色列和沙特等阿拉伯国家都对伊朗怀有共同的敌意，伊朗由什叶派主导，为逊尼派主导的沙特的宿敌。

据福克斯新闻发布的采访摘录，在采访中，王储再次警告，如果伊朗寻求核武器，为安全因素及中东力量平衡，沙特也将寻求核武器。他说：“如果他们得到了一个，我们也必须得到一个。”德黑兰始终否认它在研发核武。

伊朗总统莱希指责：沙特背叛巴勒斯坦人

到纽约出席联合国大会的伊朗总统莱希在新闻发布会上说，沙特推动与以色列关系正常化的工作，背叛了巴勒斯坦人。（路透社）

伊朗总统莱希星期三指责竞争对手沙特寻求与以色列关系正常化，他认为此举背叛了巴勒斯坦人。

到纽约出席联合国大会的莱希在新闻发布会上说：“我们认为，中东地区国家与犹太复国主义（Zionist）政权建立关系，就像是在巴勒斯坦人民和巴勒斯坦抵抗运动背后捅刀。”