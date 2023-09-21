泰首相誓半年内结束大麻无管制状态

泰国首相社德他重申政府将限制大麻只作医疗用途，并誓言要在半年内终结大麻无管制状态。

社德他星期三（9月20日）在纽约接受彭博社访问时说，泰国政务将寻求在六个月内“纠正”其大麻政策和大量无管制销售大麻的药房。

他说，“法案需要重写……它需要被纠正，我们可以对大麻只作医疗用途的法律进行管制”，但不可能把大麻作娱乐用途。

泰国国会去年6月一读通过“大麻与火麻法案”（Cannabis and Hemp Bill），下议院去年9月却投票决定推迟二读，退回特别委员会审议。

泰国政府去年6月将大麻从毒品清单中除名后，人们开始广泛种植和销售大麻，曼谷和其他旅游胜地街头出现许多大麻销售点。不过，国会尚未立法管制大麻，所以大麻目前处于无管制状态，引发青少年滥用大麻等社会问题。

泰自豪党是上届政府的执政联盟成员之一，极力推动大麻无罪化。泰自豪党如今也是执政联盟成员之一，泰自豪党党魁、副首相兼内政部长阿努廷早前称，他将继续在国会推动支持大麻的法律，但他重申大麻只能用于医疗和消费品。

公共卫生部长崇南上星期六（16日）说，内阁部门将成立一个委员会来研究法案细节，以确定是否须对法案进行修订。研究报告将提呈给内阁，再由内阁定夺。

社德他日前说，政府要从泰国社会“根除”毒品问题，并将在一年内果断削减毒品带来的威胁。