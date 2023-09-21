周四美市盘前走低 重点谈全球快递巨头联邦快递季度业绩

星期四（9月21日）重点：



美国联邦储备局星期三（9月20日）宣布维持利率稳定，但暗示今年可能再加息25个基点，导致美国华尔街股市主要股指期货星期四（21日）走低。央行预计会在2024年降息，但是幅度不会像之前预计那么大。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌25.10点或0.57％，报4377.10点；纳斯达克100指数期货退低111.90点或0.75％，报14858.00点；道琼斯指数期货也下跌147.10点，报34293.80点。

美联储星期三如一般分析师所预测般，继续维持关键利率不变，并上调对经济增长的预测。美联储也警告，抗通胀的斗争远未结束，导致美国股市隔夜显著下跌。

标准与普尔500指数隔夜下跌41.75点，闭市报4402.20点。重量级的道琼斯指数则跌76.85点，闭市报34440.88点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低1.46％或221.31点，以14969.92点收市。

美国股市隔夜的交易继续淡静，交易所的总成交量是97亿3000万股，比过去20天的100亿7000万股平均成交量少。

盘前交易重点：



中国电动车制造商蔚来（NIO）星期四首次推出自家品牌手机，并希望在中国激烈的电动车价格战中，能以这款手机、它的软件以及它与旗下电动车的连接性，来提高蔚来电动车的吸引力。虽然有好消息，但是蔚来股价在星期四晚上盘前却退低1.25％，截稿时报8.71美元。

蔚来推出的新款手机能与旗下的电动车链接，让车主能够享受到更多方便与服务。（路透社）

营销软件公司Klaviyo隔夜在纽约股市首次亮相，开盘价是36.75美元，较首次发行价，即每股30美元要高出23％。不过闭市时只起9.20％，报32.76美元。星期四晚上盘前该股则下跌0.52％，截稿时报32.59美元。

越南电动车制造商VinFast星期四透露，在欧盟考虑对中国电动车征收关税之际，该公则已经获得欧盟监管部门批准，并会在今年开始运送首批电动车到该市场。路透社也引述知情人士说，VinFast会在今年第四季度，向法国、德国和荷兰交付约3000辆VF8型号电动车。该公司股价在盘前上升0.58％，截稿时报17.29美元。

VinFast已经获得欧盟监管部门批准，并会在今年开始运送首批电动车到该市场。（路透社）

星期四下文我们来看看全球快递巨头联邦快递（FedEx Corporation）的最新季度业绩。星期四晚上盘前该股起12.58美元，截稿时报263.10美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、Palantir Technologies、Carnival Corp、英伟达（Nvidia）和苹果（Apple）。截稿时，这五只活跃股的股价全部下跌。

联邦快递（FedEx Corporation）（纽约证券交易所代码：FDX）

联邦快递货运也利用了Yellow在7月份停止运营带来的“商机”，让旗下的运输部门日均发货量增加了5000件。（路透社）

在年底假日旺季来临之前，全球快递巨头联邦快递不但落实削减成本，而且还成功的从联合包裹服务公司（UPS）和卡车运输公司Yellow竞争对手那里挖来客户，带动本财年第一季度的盈利大幅度超标，也推动公司股价在星期三盘后上升了将近6％。

根据联邦快递截至今年8月底的第一季度业绩报告，该集团季度盈利是10亿8000万美元，即每股盈利4.23美元，比一年前同期的8亿7500万美元，即每股盈利3.33美元要高出许多。不仅如此，这个盈利数字也比FactSet搜集的分析师平均预测，即每股盈利3.62美元来得好。不过联邦快递的季度营业额是下降了约6％至217亿美元。

联邦快递首席执行官苏布拉马尼亚姆（Raj Subramaniam）和他的高管团队表示，尽管市场疲弱、市场份额争夺战激烈，因为联合包裹服务公司正处在激烈劳资谈判中，而Yellow又面临破产困境，因此联邦快递能够把这些竞争对手的客户给吸引过来，而且也能够保留住这些客户。

高管们说，在8月1日工会员工合同到期之前，联合包裹的客户一直把包裹转换到其他快递公司。联邦快递地面部门在这期间，每天就多接收了大约40万个包裹。联合包裹工会成员是在8月22日批准了新的劳动合同，才避免了一场罢工。

联邦快递货运也利用了Yellow在7月份停止运营带来的“商机”，让旗下的运输部门日均发货量增加了5000件。

至于本财年，联邦快递现在把2024财年调整后的年盈利预测，收紧至每股17美元至18.50美元。也就是把之前预测的下线上调了0.50美元。但联邦快递还是面对着全球需求萎缩和经济衰退的风险。因此公司认为，本财年的营业额将会持平。

联邦快递也计划在截至明年5月底的财年里，回购总值达15亿美元的自家股。

在Tipranks的13名分析师中，仍有10名给予联邦快递股“买进”评级，三名给予“持守”评级，一年期限平均目标价是291.08美元。