美再向乌提供逾3亿美元援助 首批艾布拉姆斯坦克下周抵乌

美国总统拜登星期四（9月21日）在白宫会见乌克兰总统泽连斯基后，五角大楼宣布为乌克兰提供价值3亿2500万美元（约4亿4000万新元）的援助配套。

综合路透社和法新社报道，拜登在与泽连斯基会晤时承诺，美国人民会竭力确保世界站在乌克兰一边，“我们支持公正持久的和平，一个尊重乌克兰主权和领土完整的和平”。

五角大楼随后宣布了对乌提供价值超过3亿美元的新一轮援助，其中包括对乌克兰来说“重要的防空能力”。

根据拜登星期四的声明，首批美国艾布拉姆斯（Abrams）坦克将于下周运抵乌克兰。这批军援还包括含有集束弹药的155毫米炮弹。

华盛顿今年年初承诺向基辅提供31辆艾布拉姆斯坦克，这些坦克将配备120毫米穿甲贫铀弹。

美方向乌克兰提供集束弹药和贫铀弹的决定都曾引发对保障平民安全的质疑。华盛顿则称乌方已经保证不会在居民区使用集束弹药。

报道指出，拜登政府暂时不打算为乌克兰提供射程可达306公里的陆军战术导弹系统（ATACMS）。

乌克兰一直希望美方能提供这款远射程导弹，然而此前有美国官员透露，拜登虽然会在与泽连斯基会晤期间宣布更多武器交付，但ATACMS估计不会被列入交易清单。

泽连斯基的白宫之行伴随着美国共和党对政府援乌举措的质疑。一些共和党人认为，对乌援助的开支本可以更好地用于保护美国边境安全；也有人担心，以基辅目前的反攻进度和腐败情况来说，这笔钱可能会被浪费。

国家安全顾问沙利文说，虽然美国两党存在深刻的分歧，但他相信两党将大力支持继续资助乌克兰。