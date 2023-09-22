波兰：乌吁德获安理会常任理事国席位“令人失望”

乌克兰总统泽连斯基呼吁德国获得联合国安理会常任理事国席位，波兰对此公开表示反对。

泽连斯基星期三（9月20日）呼吁让德国获得联合国安理会常任理事国席位。法广（RFI）报道，波兰国防部长布瓦什恰克（Mariusz Blaszczak）星期四（21日）对波兰公共广播电台说，从波兰的角度来看，泽连斯基此举“非常奇怪”，并且“令人非常失望”；泽连斯基似乎不记得德国在俄乌战争开始时没有对乌克兰提供援助。

安理会目前包括联合国193个成员国中的15个。其中，美国、中国、俄罗斯、英国和法国是五个常任理事国，并对所有决定拥有否决权。其余188个成员国中的一些国家，每两年轮流担任安理会剩余的十个席位。

德国外长贝尔伯克星期三表明，寻求获得联合国安理会常任理事国席位是德国的目标。泽连斯基对德国这一诉求表示支持，他当天还要求联合国撤销俄罗斯的常任理事国席位。

法广报道指出，去年10月，波兰民族保守党政府在一份外交照会中要求柏林提供1.3万亿欧元（约1.89万亿新元）的二战赔偿。但德国政府拒绝任何赔偿要求，称这个问题已经随着德国统一时与英法俄美签署的《二加四条约》而结束。

不过，波兰防长布瓦什恰克说，德国应该首先对二战中给波兰造成的破坏负责，波兰向德国提出的战争赔偿要求仍然有效。