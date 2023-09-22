拜登宣布将成立枪支暴力预防办公室

美国总统拜登宣布将专门为预防枪支暴力成立一个办公室，在执行现有的安全法律的同时，与各州就治理枪支暴力开展合作。

路透社报道，拜登星期四（9月21日）在声明中说，他将“继续敦促国会采取大多数美国人支持的常识性行动，例如进行普遍的背景调查、禁止攻击性武器和大容量弹夹等”；然而，鉴于目前缺少“亟需的行动”，新成立的办公室将联合其他政府部门一同竭力打击枪支暴力这一“流行病”。

枪支暴力预防办公室将由副总统哈里斯监管，并在主要枪支安全倡导者的帮助下运作。哈里斯在一份声明中说，办公室将努力“协同并鼓励国会领导人、各州和地方领导人以及（反对暴力）倡导者，一齐在已经取得的有意义进展的基础上再接再厉”。

报道指出，民主党人大多赞成制定更严格的枪支法律，减少全国各地学校和城市因枪案造成的死亡。不过，大多数共和党人则以美国宪法规定的持枪权为由，反对就控枪出台更严格的法律措施。

尽管如此，两党去年在枪支问题上仍然表现出罕见的合作精神，通过了一揽子较为温和的枪支安全措施，即《两党加强社区安全法案》。

建立一个新的枪支暴力预防办公室，则是倡导反暴力团体长期以来的愿望。该群体对拜登推动改革的举措感到满意，但也希望白宫能有更多行动。

该办公室将加快实施拜登去年签署的联邦枪支改革法，深入挖掘政府可以采取的其他行动，协调对受枪支暴力影响社区的支持，并扩大与各州和城市的合作。