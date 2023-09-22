泽连斯基抵加拿大访问 将会见特鲁多

乌克兰总统泽连斯基结束美国访问后续程加拿大。他将与加拿大总理特鲁多举行会晤，并在加拿大议会发表讲话。

综合法新社和路透社报道，泽连斯基已于当地时间星期四（9月21日）（新加坡时间22日）抵达加拿大，即将展开为期两天的访问行程。加媒播出的画面显示，特鲁多当天在机场迎接从华盛顿飞抵渥太华的泽连斯基。

泽连斯基此次访加行程并未提前公开。加拿大总理办公室星期四发布声明宣布了他将于9月21日至22日访问该国的消息。

加方的声明介绍，特鲁多将在渥太华与泽连斯基举行双边会晤，刷个南方计划签署关于加强两国经济联系的协议。泽连斯基随后会在加国议会发表演讲。

两人将在星期五一同赴多伦多会见加拿大商界代表，推动私营部门对乌投资；之后还将参加当局与乌克兰裔社区共同举行的活动。

加拿大是北约成员国，也是世界上乌克兰侨民最多的国家之一。总理办公室的声明指出，俄乌战争爆发至今，加拿大已经接纳了17万5000名乌克兰人。

这是俄乌开战后，泽连斯基首次对加拿大进行国事访问。特鲁多曾在今年6月突击访问乌克兰，其间会见了泽连斯基，并在乌克兰议会发表讲话。

加拿大在俄乌战争期间一直为乌克兰提供军事和财政援助，并与其他西方盟国一同对俄罗斯实施制裁。特鲁多在声明中说，加拿大将继续坚定不移地支持乌克兰人民捍卫本国主权和民主、为加乌共同价值观奋斗的进程。