华盛顿多地持续干旱 西雅图逾百万用户恐面临节水

由于美国华盛顿州西雅图市的大部分地区持续干旱，西雅图公用事业公司（Seattle Public Utilities）要求该地区150万用户减少用水量。

美国广播公司（ABC）报道，西雅图公用事业公司官网星期四（9月21日）发布的一篇文章称，过去几个月西北太平洋地区经历了前所未有的干旱天气，秋季持续降雨也可能推迟，因此该公司担心是否有足够的水为居民和鱼类所用。

文章引述水文模型数据指出，西雅图的山区水库将出现深度缩水。西雅图公用事业公司的水资源规划师加尔西亚（Elizabeth Garcia）说，水库的水位已经低于平均水平，为确保地区用户和河流今秋有充足水源，公司正在对水库情况进行调整，同时“也要求用户自愿减少用水量”，为该公司的努力提供配合。

ABC的报道指出，西雅图公用事业公司上一次提出类似要求还是在2015年。

该公司饮用水部门主管艾利克斯·陈（Alex Chen）对《西雅图时报》说，最近的降雨有助于提高水库水位，目前预报的降雨量也较为可观，但这仅仅是个开始。

华盛顿州各地政府今年7月初纷纷发布了干旱警告，随后又宣布州内12个县进入干旱紧急状态。根据美国干旱检测中心的数据，华盛顿州目前有将近10%的地区出于极度干旱状态（extreme druoght），43%的地区处于严重干旱状态（severe drought）。

艾利克斯·陈说，5月至9月期间，公用事业公司水库所在流域的降雨量通常高达66厘米，然而今年的同期降雨量只有17至20厘米。如果情况得不到改善，该公司可以强制限制用水，而公司1992年以来从未采取过这一措施，也不希望走到这一步。