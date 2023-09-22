研究：口腔健康或影响患失智症风险

近年来的研究证据表明，人们的牙齿和牙龈状况会影响大脑健康，甚至可能会影响患失智症的风险。学者呼吁人们真正意识到口腔健康的重要。

世界卫生组织去年的报告指出，严重的牙周病困扰着大约19%的15岁以上人群，即全球超过10亿人口。

《华盛顿邮报》星期四（9月21日）发布健康文章称，科学家现已发现两个可能导致口腔健康影响大脑健康的潜在要素：细菌和炎症。其中，口腔卫生可能是致使人们罹患阿尔茨海默病（常见失智症类型）的其中一个可改变因素。

文章称，早期一项大型老龄化研究在对144名修女进行跟踪调查后发现，牙齿脱落严重的修女患失智症的风险，比牙齿脱落较少的修女高出6.4倍。

2016年一项小型研究在60名轻度至中度失智症患者作比对后也发现，牙周炎可能将认知能力下降的风险提高六倍。

其他更近期的研究也陆续得到相似的结果，显示牙周病、牙齿脱落等口腔问题很可能加剧人们患上失智症的风险。

研究也存在不明确因果关系

不过，一些研究也存在不明确的因果关系，例如失智症患者的牙科问题发生率较高，但这可能是认知能力下降的症状表现，而非原因。与此同时，失智症患者的行动能力不足，难以保持口腔健康，患牙龈疾病的风险也会增加，这也就意味着口腔健康与认知能力之间的联系可能是双向的。

荷兰格罗宁根大学老年牙科教授维瑟在一篇学术综述中指出，口腔健康与失智症患病风险之间的关系“真的很复杂”，不能轻易地得出有牙周病就会得阿尔茨海默病的简单结论。“但我们现在知道，如果你有严重的牙周炎，那么罹患阿尔茨海默病的几率就会更大”。

此外，相关研究也发现，通常存在于人类口腔中的细菌可能对大脑造成感染，并且有可能导致阿尔茨海默病的神经变性。学者指出，牙周细菌进入中枢神经系统的机制尚不清楚，但可能是通过血液循环或外周神经到达大脑。

包括维瑟在内的学者建议，当前需要提高人们对牙齿脱落和牙周炎相关的阿尔茨海默病风险增加的认识，从而加强人们对口腔健康的关注。

《华盛顿邮报》的这篇文章也呼吁读者为了更好的大脑健康，保持刷牙的好习惯。