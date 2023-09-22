周五美市盘前偏高 重点谈晶片制造商博通最新市场传言

星期五（9月22日）重点：

在前一天显著下跌后，美国华尔街股市主要股指期货星期五（9月22日）小幅回弹。投资者这两天都在对美国联邦储备局可能在更长时间内，维持较高利率做出反应。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升10.10点或0.23％，报4340.10点；纳斯达克100指数期货起65.00点或0.44％，报14759.20点；道琼斯指数期货也升高29.10点，报34099.50点。

以亚马逊、英伟达、苹果和Alphabet为首的“利率敏感”的大型股，在隔夜（星期四）将标准与普尔500指数和纳斯达克指数拖至今年6月份以来的最低收盘水平。

标准与普尔500指数隔夜下跌72.20点，闭市报4330.00点。重量级的道琼斯指数则跌370.46点，闭市报34070.42点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低1.84％或275.68点，以14694.24点收市。

美国股市隔夜的交易一般，交易所的总成交量是107亿6000万股，比过去20天的101亿2000万股平均成交量多。

盘前交易重点：

福特（Ford）股价星期五晚上盘前上涨0.16％，通用汽车（General Motors）上涨0.70％，Stellantis下跌0.31％。美国汽车工人联合会威胁，如果谈判未取得实际进展，他们会在星期五扩大对三大汽车制造商的罢工行动。

英国反垄断机构说，在交易重组之后，微软（Microsoft）以750亿美元收购动视暴雪（Activision Blizzard）的计划已经更接近批准。微软股价今晚盘前起0.31％，截稿时报320.53美元；动视暴雪股价也升高1.81％，截稿时报94.02美元。

甲骨文（Oracle）隔夜重申，集团营业额会在2026财年达到650亿美元。集团企业运营执行副总裁凯林（Doug Kehring）说，甲骨文也会在2026财年实现45％营运盈利率和至少10％的年每股盈利增长率。甲骨文股价在星期五晚上盘前上升0.70％，截稿时报110.20美元。

星期五下文我们来看看晶片制造商博通（Broadcom Inc）面对的最新市场传言。星期五晚上盘前该股起4.64美元，截稿时报813.00美元。

盘前活跃股按序：动视暴雪、特斯拉（Tesla）、亚马逊（Amazon）、Palantir Technologies和英伟达（Nvidia）。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

谷歌的人工智能晶片业务在本财年可能会为博通带进约30亿美元的销售额。（路透社）

博通（Broadcom Inc）（纳斯达克证券交易所代码：AVGO）

市场传言，科技巨头Alphabet旗下的子公司谷歌（Google），最早可能在2027年放弃与晶片制造商博通合作，不再把博通视为旗下人工智能晶片供应商。这个消息一传开，即刻让博通的股价在星期四（21日）下跌将近3％。

有报道甚至称知情人士透露，谷歌为了降低成本，已经开始“广泛”讨论如何用自己专用的半导体设计来取代博通的人工智能晶片。不仅如此，谷歌和博通目前也一直为博通的人工智能晶片的定价问题在争议着。谷歌也很可能把它的网络晶片业务从博通转移到另一家公司Marvell Technology。

谷歌在隔夜较迟时候公开表示，它与博通的“合作关系没有改变”，让原本在盘中一度下跌4.2％的博通股票稍微收回部分失地，不过最后还是以2.7％跌幅收市，闭市报808.36美元。

谷歌的云端业务部门公开表示：“我们与博通和其他多家供应商进行了长期有效的合作。不论是对内或对外，我们都能够通过与博通的合作，满足对云端工作的需求，也从与博通的合作得益。他们一直是出色的合作伙伴，我们认为这种关系不会有任何变化。”

瑞穗证券科技、媒体和电信部门交易董事总经理克莱因（Jordan Klein）在给客户的一份分析报告中说，这次漏出这样的新闻，看起来倒像是“谷歌向博通发出的间接威胁，以便在正在进行的谈判中赢得更好晶片定价”。

Evercore ISI分析师普里斯科（Matthew Prisco）则在给客户的分析报告中说，谷歌要从博通的人工智能晶片转向自家设计的晶片其实是不容易的，因为谷歌和博通现在已经在使用第五代的张量处理单元（Tensor Processing Units）。

根据普里斯科所说，谷歌的人工智能晶片业务在本财年可能会为博通带进约30亿美元的销售额。换言之，谷歌对博通是非常重要的。

尽管谣言满天飞，在Tipranks的18名分析师中，仍有16名给予博通股“买进”评级，两名给予“持守”评级，一年期限平均目标价是981.81美元。