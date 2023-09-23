布林肯促印度与加拿大合作调查锡克教领袖遇害事件

美国国务卿布林肯说，美国希望印度政府与加拿大合作，调查印度特工可能参与锡克教领袖遇害的事件。

路透社报道，布林肯星期五（9月22日）在记者会上说，美国对加拿大总理特鲁多的指控深表关切。“重要的是，印度应与加拿大方面合作开展这次调查。我们希望看到问责。”

特鲁多9月18日在议会反对派的紧急会议上宣布，政府有“可信的指控”，称印度特工与6月在不列颠哥伦比亚省流亡锡克教领袖哈迪普·辛格·尼贾尔（Hardeep Singh Nijjar）遇害案件有关。印度否认这一指控，并“鉴于加拿大的反印活动以及仇恨犯罪和暴力犯罪增多”，印度向所有居住在加拿大或计划前往加拿大旅行的印度国民发出预警。

白宫较早前已对特鲁多的指控表示关切，但布林肯是迄今为止置评的最高级美国官员。布林肯说：“我们自始至终都在与我们的加拿大同事密切磋商，不仅是磋商，而且是与他们就这个问题进行协调。”

包括美国在内的加拿大传统盟友似乎对这起事件采取了谨慎的态度。政治分析人士说，这部分是因为美国和其他主要国家将印度视为制衡中国日益增长的影响力的力量。

特鲁多星期五在一次记者会上被问及这些指控，并再次呼吁印度政府合作。“我们的目的是与印度开展建设性合作。我们希望他们与我们接触，以便我们能够查清这个非常严重的问题。”