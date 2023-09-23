加拿大未来三年斥资4.82亿美元援乌

加拿大总理特鲁多宣布将在未来三年斥资6.5亿加元（约4.82亿美元、6.58亿新元）援助乌克兰，向来访的乌克兰总统泽连斯基肯定了加方的支持。

彭博社报道，特鲁多星期五（9月22日）宣布向乌克兰提供50辆装甲车，包括医疗后送车，这些车辆将在安大略省制造。加拿大还将成立一个工作组，就扣押包括中央银行资产在内的俄罗斯资产提供建议。

泽连斯基在加拿大议会发表讲话说：“乌克兰和加拿大是一样的。我们站起来，为生命而战。乌克兰将在这场战争中取得胜利，而不是种族灭绝。”各政党议员在他发表讲话时多次起立鼓掌。

加拿大拥有大量的乌克兰侨民，在为战争提供援助的问题上，各方意见基本一致。当发生辩论时，辩论的焦点往往集中在加拿大能否提供足够的帮助，因为加拿大的军队规模相对较小。

特鲁多没有按照北大西洋公约组织成员国达成的协议，提出将国防开支总额提高到国内生产总值2%的计划。尽管如此，特鲁多政府仍承诺向乌克兰提供约90亿加元的财政和军事援助。政府还制裁了约2700名与俄罗斯战争有关的个人和实体——星期五的名单上又增加了60多人——并自战争开始以来迎来17万5000名乌克兰移民。

加拿大计划斥资约7600万加元为乌克兰购买35台高分辨率无人机摄像机和在役支援。另外3000万加元将用于波兰的豹2型坦克维修中心。

特鲁多还强调，加拿大愿意支持乌克兰的经济，以抵御俄罗斯的入侵并在未来重建。两国领导人签署了现代化的加乌自由贸易协定，泽连斯基将于星期五较晚时在多伦多会见商界领袖。