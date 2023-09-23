调查：法国六分之一“新手妈妈”患产后抑郁症

法国一项调查研究显示，约16.7%的受访“新手妈妈”受产后抑郁症困扰，另有超过四分之一受访者存在焦虑情绪。

新华社报道，法国研究人员日前在公共卫生署《流行病学周报》作出上述报告。

法国公共卫生署心理健康部门负责人诺尔雯·勒尼奥领导的研究团队对最近一次全国围产期研究数据进行了整理分析。这项数据采集工作每五至六年进行一次，对同一周内在法国分娩的女性进行抽样调查。最近一次数据采集工作于2021年3月进行，7133名“新手妈妈”完成了心理健康状况问卷调查，公共卫生署基于这些调查结果首次评估了法国女性分娩后两个月心理状况。

结果显示，近30%的受访者表示在产后两个月内出现极度疲惫、易怒、难以纾解压力等抑郁相关症状，其中患产后抑郁症者占全部受访者的16.7%。此外，约27.6%的受访者表示存在焦虑情绪。

法国公共卫生署说，这项调查结果显示的数据与国际上类似研究数据吻合，即产后抑郁症发病率在10%至20%之间。

产后抑郁症由多重因素导致。法国民间组织“生育与健康”协会负责人玛蒂尔德·迪布利诺说，不能低估产后抑郁和焦虑症状，“新手妈妈”的配偶、家庭以及职场必须意识到女性产后心理障碍的发生概率，以帮助预防并为她们提供支持。