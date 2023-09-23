消息：美越正洽谈武器转让

消息人士称，美国政府正与越南洽谈一项历来最大规模的武器转让协议。

路透社引述消息人士报道，两国可能在明年内敲定这一揽子计划，并通过向越南出售美国的F-16战斗机来“完成”美越两国新升级的双边关系。

9月10日，美国和越南正式从全面伙伴关系升级至全面战略伙伴关系。

据报道，协商工作仍处于初期，具体条款尚未确定，也有可能最后落空。但在过去一个月，这是在河内、纽约和华盛顿举行的美越官方会谈中的一个重要议题。

另一名不愿具名的消息人士称，华盛顿正在考虑为价格昂贵的装备制定特别融资条款，以帮助资金短缺的越南摆脱传统上对成本较低的俄罗斯武器的依赖。白宫和越南外交部发言人并未回应媒体的置评请求。

虽然美越之间的重大武器交易可能会激怒中国，但越南和美国一样，对中国在有争议的南中国海日益强硬的态度感到担忧。

东京国际大学国际安全研究副教授、智库太平洋国际论坛海上安全主任奥丹尼尔说：”美越两国正在发展不对称的防御能力，但它们（希望）这不会引发中国的反应……是一种巧妙平衡的行为。”

他认为，华盛顿应该把资助中东地区军队的资金转向印度太平洋地区，“如此一来，越南、菲律宾和台湾等合作伙伴就能负担得起抵御北京所需的武器”。