日英意或在英国设置总部 联合开发新型喷气式战斗机

路透社报道称，日本、英国和意大利或选择在英国设置总部，以在2035年让三国联合开发的新一代战斗机投入服役。

不过，意大利国防部星期六（9月23日）发声明说，基于平等伙伴关系，意大利将与英日两国就下一代喷气式战斗机合作项目进行谈判，包括应将总部的设置地点、成本和收益的分担方式等。

声明并未证实总部的设置地点，但称“所有其他信息纯属猜测”。

声明指出：“三国国防部目前正在研究最合适的管理方式，以便在2035年之前实现能力目标。”

路透社星期四（21日）报道，日本和英国将在项目中主导设计和制造，由于伦敦在开发喷气式战斗机方面拥有更深入、更新的经验，可能会领导这一项目的组织工作。

日英意2022年12月宣布，计划在2035年，将英国领导的“暴风”（Tempest）喷气式战斗机项目与日本的F-X战斗机项目合并，组成一个跨越欧洲和亚洲的合作伙伴关系——“全球作战空中计划”（Global Combat Air Programme，简称GCAP）。

这是自第二次世界大战以来，日本在美国之外的首个重大工业防务合作项目。对东京和伦敦而言，这项合作标志着两国日益密切的防务关系更上层楼，英国在亚洲也将扮演一个更重要的安全角色，以协助日本应对中国。