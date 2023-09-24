美众院委员会批准四项拨款法案 防政府关门

美国众议院规则委员会近日以九比二的投票结果批准四项拨款法案，以供众议院全院辩论。这是共和党为防止政府在9月30日后陷入停摆所做的最后努力。

路透社报道，美国众议院规则委员会在星期六（9月23日）的会议上，罕见地采取了这一行动，为涉及国防部、农业部、国务院和国土安全部2024财年拨款的四项法案制定了辩论规则。

目前尚不清楚是否会有足够的共和党人在众议院投票支持这些规则，但众议院须在制定好规则后，才能着手讨论拨款法案。

众议院议长麦卡锡说，众议院或在下星期二（26日）开始推进这四项议案，因为他在寻求与参议院谈判的筹码。他希望这些法案能给他足够的空间来推进一项短期支出法案，以让联邦机构正常运作至10月31日。

据悉，众议院共和党人已准备好四项独立的全年支出法案，但这些法案肯定会被由民主党控制的参议院否决。到目前为止，众议院只通过了本财年12项拨款法案中的一项，而参议院并不打算讨论这些法案。

美国总统拜登星期六（23日）在国会出席晚宴时指责“一小撮极端共和党人”造成预算僵局，导致所有美国人都可能被迫为此付出代价。他敦促立法者须尽快解决问题。

美国政府拨款将于9月30日到期，但拜登政府的新预算案仍未通过，因为部分共和党众议员要求把2024财年支出削减至1.47万亿美元（约2万亿新元），这比拜登和麦卡锡今年5月在债务上限协议中所同意的金额少了约1200亿美元。

由于极右翼众议院共和党人准备阻止现有融资方案进一步延长，美国政府看势难逃10月1日关门的命运。鉴于两党理念分歧巨大，政府关门恐会持续多个星期，这将使联邦储备局在10月31日至11月31日举行的货币政策会议面临更大问题。