数万法国人示威 抗议警察暴力执法

法国数万名抗议者星期六（9月23日）发起游行示威，抗议警察暴力执法，一些游行地点还爆发警民肢体冲突。

法新社报道，今年6月，一名法警在巴黎郊区路检时，近距离射杀一名北非裔少年驾驶者内尔（Nael M.）。这起事件引起人们对于警方执法不当与种族歧视的批评，并在全国各地引发抗议示威，尤其是在居民种族多元化的大城市郊区。

来自不同年龄的抗议者星期六在巴黎街头高举标语牌，上面写着“停止国家暴力”“不要宽恕或遗忘”“法律会杀人”等。

工会指出，法国各地约有8万人参加此次示威活动，巴黎占了1万5000人；但法国内政部估计，全国示威人数为3万1300人，其中巴黎有9000人。

据悉，有数百名身穿黑衣、戴着帽子的示威者在脱离游行大队后，砸碎了一间银行的窗户，并向一辆警车扔掷物体。

巴黎警方说，警车遭到铁棍攻击，最终镇暴警察介入，遇袭警车才得以脱困。

由示威活动引起的警民冲突造成至少三名警员受轻伤，另有三名示威者被捕。

法国内政部长达马南（Gerald Darmanin）在社群平台X（前身为Twitter）上发文称：“我们看到仇恨警察的风向，这是不可接受的暴力行为。”

6月27日，17岁阿尔及利亚裔少年内尔在巴黎西郊的楠泰尔（Nanterre）遭警察枪击后死亡。警方称，他开车冲向警察，迫使警察对他开枪。但在社交媒体上疯传的视频画面显示，两名法警站在静止的汽车旁，其中一人用枪指着内尔，说“你的头将会中弹”。之后，车子突然开动，警察随后近距离开枪。