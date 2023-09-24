美大使：五眼联盟情报称印度特工或涉暗杀锡克教领袖

美国驻加拿大大使科恩（David Cohen）证实，五眼联盟共享情报“已通知加拿大总理特鲁多，印度特工可能参与刺杀一名加拿大锡克教领袖”。

路透社报道，科恩在加拿大CTV新闻台星期天（9月24日）播出的访谈节目中称：“我要说的是，这是一个情报共享的问题。”

尽管科恩并未直接向CTV透露加拿大政府获得的情报类型，但加拿大是五眼共享情报网络的成员国之一；其他成员还包括美国、英国、澳大利亚和新西兰。

特鲁多日前直言，渥太华有可靠情报显示印度特工与6月在不列颠哥伦比亚省流亡锡克教领袖哈迪普·辛格·尼贾尔（Hardeep Singh Nijjar）遇害案件有关。

他“以最强烈的措辞”呼吁印度政府合作解决此事，称“任何外国政府涉入在加拿大领土谋杀加拿大公民，都是对我国主权的不可接受侵犯行径”。

美国国务卿布林肯在新闻发布会上说：“我们对特鲁多总理提出的指控深表关切……重要的是，印度应与加拿大合作进行调查，我们希望看到有人为此承担责任。”

6月18日，尼贾尔在温哥华郊区萨里（Surrey）一处寺庙停车场被枪杀，萨里是锡克教主要社区的所在地。加拿大是印度旁遮普邦以外锡克教徒人口最多的国家。此外，印度将尼贾尔列为恐怖分子通缉犯，指他在印度发动恐怖袭击，但尼贾尔否认这一指控。