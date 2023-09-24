不愿回阿塞拜疆 纳卡地区亚美尼亚人将离开

由于不想在阿塞拜疆生活以及担心种族清洗，分裂地区纳戈尔诺—卡拉巴赫（简称纳卡）的12万亚美尼亚人将前往亚美尼亚，亚美尼亚则表示欢迎他们前来。

路透社报道，该地区领导人沙赫拉马尼扬的顾问巴巴扬星期天（9月24日）说：“我们的人民不想作为阿塞拜疆的一部分。99.9%的人民选择离开故土。”

他说，目前尚不清楚纳卡地区的亚美尼亚人何时会开始迁移。亚美尼亚总理帕希尼扬因未能拯救纳卡地区，而被要求辞职。

巴巴扬说：“我们的命运将载入史册，成为亚美尼亚人民和整个文明世界的耻辱。”他补充道：“那些对我们命运负责的人，总有一天要在上帝面前为他们的罪孽负责。”

纳卡地区被国际社会视为阿塞拜疆领土的一部分，但自苏联解体以来就不再受巴库控制。阿塞拜疆军队星期二（19日）对纳卡地区发起“反恐行动”，阿政府和纳卡地区亚美尼亚族星期三（20日）宣布，已经在俄罗斯斡旋下达成停火协议。

同日，亚美尼亚总理帕希尼扬在全国讲话中表示，亚美尼亚已准备好接受来自纳卡地区的所有亚美尼亚同胞。

塔斯社报道，帕希尼扬说：“纳卡地区的亚美尼亚人仍然面临种族清洗的危险。”“如果没有为纳卡地区的亚美尼亚人创造正常生活的条件，也没有建立有效的保护机制以防止种族清洗，那么他们被驱逐出家园的可能性就会增加 ”。

帕希尼扬说：“我们的政府将热情欢迎来自纳卡地区的兄弟姐妹。”